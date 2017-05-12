Что жители Твери покупали в майские праздники

Яндекс.Деньги изучили онлайн-платежи жителей Центрального федерального округа и выяснили, как они провели майские праздники и что покупали в эти дни. Учитывались платежи пользователей из Москвы, Воронежа, Владимира, Твери, Тулы и других городов региона.

Похоже, эти майские праздники многие жители ЦФО решили провести дома: в первые дни месяца они купили на 12% меньше билетов на самолёты, чем в начале мая 2016 года. Те, кто всё-таки отправился в путешествие, в среднем за раз тратили на авиабилеты 9900 рублей. Год назад эта сумма составляла 8910 рублей.

Но, оставшись в праздники дома, люди не скучали. В первых числах мая число платежей за билеты в кино, театры, музеи и на концерты увеличилось на 70% по сравнению с таким же периодом прошлого года. В среднем за раз жители ЦФО тратили на культурные развлечения 1960 рублей. Любители поесть активно заказывали еду на дом — здесь количество платежей выросло в 4,6 раза. На один заказ покупатели в среднем расходовали 1800 рублей.

Развлекаясь, люди не забывали готовиться к дачному сезону. В начале мая число покупок товаров для дома и дачи увеличились в 3,6 раза по сравнению с таким же периодом прошлого года. Средний чек составил 2260 рублей. Чаще всего жители ЦФО покупали аксессуары для полива, садовую мебель, технику, инструменты и бассейны.

В майские праздники люди вовсю готовились и к сезону летнего активного отдыха — количество платежей за товары для спорта и туризма выросло в 5,6 раза по сравнению с первыми числами мая 2016 года. В среднем за раз покупатели тратили на такие товары 4330 рублей — в 2,2 раза больше, чем год назад. Наибольшим спросом пользовались ролики, велосипеды и самокаты.

В исследовании учитывались платежи жителей ЦФО c 1 по 9 мая.