Сотни тверичан уже с радостью посетили интерактивную выставку «60 минут будущего»

Открытие прошло в традициях лучших премьер ожидаемых выставок: самый позитивный блогер Полина Twin вместе с ведущей Екатериной разыграли призы и сертификаты партнеров, затем последовал фуршет, в то время как несколько съемочных групп уже полностью погрузились в атмосферу необычных устройств, которые ожидали посетителей.
Такой интерактивной выставки гаджетов под названием «60 МИНУТ БУДУЩЕГО» областная столица ещё не видела. Новинки виртуальной реальности поражают воображение, а некоторые и вовсе переворачивают мир с ног на голову в прямом смысле слова.
Опробовав все экспонаты, сложно остаться без эмоций - это проверено!
В очках-инвертоскопах даже самое простое, казалось бы, задание – нарисовать треугольник - фактически не выполнимо. Но мир вверх дном, признаться, захватывает. А это только начало экспозиции, дальше - больше. Многие из нас в детстве мечтали стать космонавтами, удалось это единицам, но у всех остальных есть возможность исполнить давнюю мечту и при помощи специальных очков заглянуть на орбитальную станцию. А затем совершить увлекательное путешествие в мезозойскую эру к динозаврам.
Но и на этом сюрпризы, приготовленные организаторами выставки, не заканчиваются. Увидеть летающий скейтборд, ознакомиться с загадочной картиной, научиться при помощи жестов и силы мысли управлять предметами, и даже опробовать электротранспорт-гирокарт - всё это реально уже сейчас.
Есть и игровая зона, где благодаря технологии бесконтактного управления можно почувствовать себя настоящим спортсменом, принимающим участие в престижных соревнованиях.
В общем, следуя известной фразе, лучше один раз увидеть и на себе испробовать, чем сто раз услышать. Выставка уже с успехом прошла в ряде крупных городов России, в Твери она будет работать в здании ТЦ «Универ» до 18 июня. Подробности - по ссылке.
Выставка семейная, приходят как дети, так и взрослые, причем последние задерживаются дольше всех.
Место проведения: ТЦ «Универ» (ул. Желябова д. 28)
Время работы: с 10:00 до 20:00 (без выходных)
Телефон для справок и записи групп 8-800-555-11-57.
В связи с большим потоком посещение группами строго по записи!
Билеты: групповой (от 10 человек) - 170 рублей; детский - 200 рублей; взрослый - 250 рублей.
Комментарии (2)
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jazz-y
12.05.2017 11:40
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