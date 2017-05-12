Сотни тверичан уже с радостью посетили интерактивную выставку «60 минут будущего»

Открытие прошло в традициях лучших премьер ожидаемых выставок: самый позитивный блогер Полина Twin вместе с ведущей Екатериной разыграли призы и сертификаты партнеров, затем последовал фуршет, в то время как несколько съемочных групп уже полностью погрузились в атмосферу необычных устройств, которые ожидали посетителей.

Такой интерактивной выставки гаджетов под названием «60 МИНУТ БУДУЩЕГО» областная столица ещё не видела. Новинки виртуальной реальности поражают воображение, а некоторые и вовсе переворачивают мир с ног на голову в прямом смысле слова.

Опробовав все экспонаты, сложно остаться без эмоций - это проверено!

В очках-инвертоскопах даже самое простое, казалось бы, задание – нарисовать треугольник - фактически не выполнимо. Но мир вверх дном, признаться, захватывает. А это только начало экспозиции, дальше - больше. Многие из нас в детстве мечтали стать космонавтами, удалось это единицам, но у всех остальных есть возможность исполнить давнюю мечту и при помощи специальных очков заглянуть на орбитальную станцию. А затем совершить увлекательное путешествие в мезозойскую эру к динозаврам.

Но и на этом сюрпризы, приготовленные организаторами выставки, не заканчиваются. Увидеть летающий скейтборд, ознакомиться с загадочной картиной, научиться при помощи жестов и силы мысли управлять предметами, и даже опробовать электротранспорт-гирокарт - всё это реально уже сейчас.

Есть и игровая зона, где благодаря технологии бесконтактного управления можно почувствовать себя настоящим спортсменом, принимающим участие в престижных соревнованиях.

В общем, следуя известной фразе, лучше один раз увидеть и на себе испробовать, чем сто раз услышать. Выставка уже с успехом прошла в ряде крупных городов России, в Твери она будет работать в здании ТЦ «Универ» до 18 июня. Подробности - по ссылке.

Выставка семейная, приходят как дети, так и взрослые, причем последние задерживаются дольше всех.