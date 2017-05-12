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В Твери начался суд над мужчиной, напавшим с ножом на школьницу: теперь его обвиняют в покушении на убийство

12 Мая 2017 10:23
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Фоторепортаж

Пролетарский районный суд Твери начал рассмотрение уголовного дела в отношении 44-летнего уроженца республики Карелия, жителя Конаковского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст. 105 УК РФ.

22 декабря 2016 года днем на ул. Железнодорожников в Твери тогда ещё неизвестный мужчина  напал на 15-летнюю девочку и нанес ей удары ножом в область шеи, причинив тяжкий вред здоровью. Потерпевшая оказала преступнику активное сопротивление, в результате чего ей удалось вырваться и убежать. Преследование он прекратил лишь, когда увидел посторонних. Однако девочку пришлось госпитализировать в Детскую областную больницу, где она была прооперирована. Мужчина же был объявлен в розыск, следователи составили со слов пострадавшей фоторобот.   

Изначально  уголовное дело было возбуждено органами полиции по п. «в» ч.2 ст.115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью). Однако прокурор посчитал, что имело место более тяжкое преступление - покушение на убийство, поэтому уголовное дело было изъято из отделения дознания и передано в Заволжский межрайонный следственный отдел.

Позднее подозреваемый был задержан. Свою вину он не признал, однако при расследовании уголовного дела успешно использовались результаты генетических исследований.

 

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Метки: покушение на убийство напал на девочку ударил ножом порезал девочку
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Комментарии (2)

  • russs 
    "при расследовании уголовного дела успешно использовались результаты генетических исследований"
На-донышке соскоба обнаружен таки генетический материал негодяя?
    12.05.2017 11:20
    3 | 0

  • Alx 
    Фотку преступника бы посмотреть. Интересно, насколько похож на картинку в статье.
    12.05.2017 11:56
    0 | 0
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