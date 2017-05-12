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Селигер вошёл в топ-5 самых популярных мест отдыха на российских озёрах

12 Мая 2017 10:15
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Аналитическое туристическое агентство опубликовало рейтинг самых лучших курортов и мест отдыха на российских озерах. Рейтинг основан на данных онлайн-бронирования мест отдыха на лето 2017 года.

Селигер вошёл в первую пятёрку списка вместе с Листвянкой и Хужиром (Байкал), Приозерском (Ладожское озеро), Петрозаводском (Онежское озеро) и Казанцево (Чаны).

По данным агентства, в среднем отдых у озера в России обходится в 2 - 2,5 тысяч рублей за сутки.

10 популярных мест отдыха на озерах России:

Листвянка и Хужир (Байкал, Иркутская область)
Приозерск (Ладожское озеро, Ленинградская область)
Петрозаводск (Онежское озеро, Карелия)
Осташков (Селигер, Тверская область)
Казанцево (озеро Чаны, Новосибирская область)
Яровое и Славгород (Большое Яровое, Алтайский край)
Купоярово (Аслыкуль, Башкирия)
Белозерск (Белое озеро, Вологодская область)
Коростынь (Ильмень, Новгородская область)
Гдов (Чудское озеро, Псковская область)

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Метки: туризм туризм на селигере туризм в россии отдых на озерах
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Комментарии (3)

  • Бертран 
    Космополитам и отщепенцам уроком будет. Знай наших!
    12.05.2017 10:30
    1 | 0

  • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
     >Рейтинг основан на данных онлайн-бронирования мест отдыха на лето 2017 года.<
Самое популярное среди россиян озеро Ближайшее - в рейтинг, естественно, не вошло.
    12.05.2017 11:02
    0 | 2

  • NPC 
    А дорога до Осташкова в рейтинг не вошла?
    12.05.2017 11:48
    0 | 0
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