Селигер вошёл в топ-5 самых популярных мест отдыха на российских озёрах

Аналитическое туристическое агентство опубликовало рейтинг самых лучших курортов и мест отдыха на российских озерах. Рейтинг основан на данных онлайн-бронирования мест отдыха на лето 2017 года.

Селигер вошёл в первую пятёрку списка вместе с Листвянкой и Хужиром (Байкал), Приозерском (Ладожское озеро), Петрозаводском (Онежское озеро) и Казанцево (Чаны).

По данным агентства, в среднем отдых у озера в России обходится в 2 - 2,5 тысяч рублей за сутки.

10 популярных мест отдыха на озерах России:

Листвянка и Хужир (Байкал, Иркутская область)

Приозерск (Ладожское озеро, Ленинградская область)

Петрозаводск (Онежское озеро, Карелия)

Осташков (Селигер, Тверская область)

Казанцево (озеро Чаны, Новосибирская область)

Яровое и Славгород (Большое Яровое, Алтайский край)

Купоярово (Аслыкуль, Башкирия)

Белозерск (Белое озеро, Вологодская область)

Коростынь (Ильмень, Новгородская область)

Гдов (Чудское озеро, Псковская область)