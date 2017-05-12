Селигер вошёл в топ-5 самых популярных мест отдыха на российских озёрах

Аналитическое туристическое агентство опубликовало рейтинг самых лучших курортов и мест отдыха на российских озерах. Рейтинг основан на данных онлайн-бронирования мест отдыха на лето 2017 года.
Селигер вошёл в первую пятёрку списка вместе с Листвянкой и Хужиром (Байкал), Приозерском (Ладожское озеро), Петрозаводском (Онежское озеро) и Казанцево (Чаны).
По данным агентства, в среднем отдых у озера в России обходится в 2 - 2,5 тысяч рублей за сутки.
10 популярных мест отдыха на озерах России:
Листвянка и Хужир (Байкал, Иркутская область)
Приозерск (Ладожское озеро, Ленинградская область)
Петрозаводск (Онежское озеро, Карелия)
Осташков (Селигер, Тверская область)
Казанцево (озеро Чаны, Новосибирская область)
Яровое и Славгород (Большое Яровое, Алтайский край)
Купоярово (Аслыкуль, Башкирия)
Белозерск (Белое озеро, Вологодская область)
Коростынь (Ильмень, Новгородская область)
Гдов (Чудское озеро, Псковская область)
Комментарии (3)
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NPC
12.05.2017 11:48
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