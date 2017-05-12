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В Твери руководительница двух управляющих компаний обвиняется в присвоении 22 млн рублей

12 Мая 2017 09:57
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Завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего директора двух управляющих компаний города Твери и ряда соучастников.

По данным полиции, директор Обществ с ограниченной ответственностью совместно с родственниками и двумя бухгалтерами создала схему для хищения денег организаций. Предпринимательница заключала фиктивные договоры с подконтрольными организациями, похитив, таким образом, денежные средства на общую сумму более 3,5 миллиона рублей.

Кроме того, члены организованной группы в целях обогащения за счет средств УК фиктивно оформляли работников в организацию, либо заключали от их имени фиктивные договоры подряда на выполнение разовых работ. Оформленные работники фактически никакой деятельности в  указанных организациях не осуществляли, никаких работ не выполняли, не оказывали никаких услуг и в основном даже не знали о своем «трудоустройстве» в управляющих компаниях.

Было доказано, что за период с 2008 по 2014 годы директором УК в составе организованной группы были похищены денежные средства в особо крупном размере на общую сумму более 22 миллионов рублей.

Руководительнице предъявлено обвинение в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ, и пяти преступлений, предусмотренных частью  3 статьи 160 УК РФ «Присвоение и растрата». Членам организованной группы в зависимости от их роли предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частями 4 и 5 статьи 33, части 4 статьи 160 УК РФ «Подстрекательство и пособничество в присвоении». Бухгалтерам управляющих компаний предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение».

За совершение всех указанных преступлений Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы, дело передано в суд, сообщает УМВД России по Тверской области.

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Метки: присвоение 22 миллионов присвоение денежных средств управляющие компании твери
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Комментарии (4)

  • RSERG 
    "В Твери руководительница двух управляющих компаний "... Каких? Народ должен знать своих "героев"!!!!!
    12.05.2017 10:12
    1 | 11

    • romich 
      Вот зачем тебе это знать??  Помочишься на входную дверь?  Выразишь презрение  вслух?
      12.05.2017 10:16
      3 | 3

  • Судья 
    Лет 10 с полной конфискаций таким надо
    12.05.2017 10:16
    1 | 3

  • arcadi007 
    Опять информация  ни о ком.
Человек вор - доказано. Дайте посмотреть на него. Сейчас выяснится ещё дела на пару миллионов. 
Что мы боимся деградантов общества  показывать?
    12.05.2017 11:44
    0 | 1
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