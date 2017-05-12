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В Пеновском районе жителям незаконно выключили отопление

12 Мая 2017 09:25
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По распоряжению главы Пеновского района от 28 апреля с 1 мая в посёлке завершился отопительный сезон. ООО «Строй-Комплект», оказывающее коммунальную услугу по теплоснабжению населения, в назначенный день отключило отопление в домах п. Пено и п. Соблаго, а также в школах, детских садах.

Однако отопительный период должен заканчиваться, если в течение пяти дней среднесуточная температура выше 8 градусов. Таким образом, беря во внимание погодные условия, администрация Пеновского района своим решением о завершении отопительного сезона нарушила закон.

По результатам проверки 2 мая прокурор внес представление главе Пеновского района, потребовав безотлагательно устранить нарушения законодательства и продолжить отопительный сезон. В результате в дома жителей вернулось тепло.

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Метки: прокуратура тверской области пено пеновский район отключение отопления
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