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В Твери неизвестный автомобиль сбил пожилую женщину. Пенсионерка самостоятельно обратилась в больницу

12 Мая 2017 09:26
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11 мая около 14.30 на ул. Коминтерна, в районе д. 18, неустановленный водитель неустановленного автомобиля предположительно совершил наезд на 82-летнюю женщину-пешехода. Как сообщает УГИБДД по Тверской области, она переходила проезжую часть дороги в зоне пешеходного перехода. В результате ДТП женщина с травмами самостоятельно обратилась в приемное отделение 6-ой городской больницы.

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Метки: сбил пешехода скрылся с места дтп сбил женщину
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Комментарии (4)

  • kudimov 
    Сбил бабку средь бела дня на пешеходном переходе и свалил. Че с ней - ему пох. Естественно она номер не запомнила. 
Буду хлопать в ладоши, если найдется запись этого инцидента и виновника вычислят.
    12.05.2017 09:42
    0 | 5

    • Dobry кrtek 
      Хм...Не возмущайтесь заранее, Кудимов. А можа бабка сама рухнула? А можа у бабки галлюциноз сенильный? Такие варианты не исключены.
      Прикрепленные изображения:
      12.05.2017 10:49
      1 | 3

      • kudimov 
        Все можа, просто уезжать не надо с места ДТП
        12.05.2017 10:57
        0 | 0

        • russs 
          Эт да. Бабку - в багажник, и к деду - в Лебедёво.
          12.05.2017 11:28
          0 | 0
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