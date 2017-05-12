В Твери неизвестный автомобиль сбил пожилую женщину. Пенсионерка самостоятельно обратилась в больницу

11 мая около 14.30 на ул. Коминтерна, в районе д. 18, неустановленный водитель неустановленного автомобиля предположительно совершил наезд на 82-летнюю женщину-пешехода. Как сообщает УГИБДД по Тверской области, она переходила проезжую часть дороги в зоне пешеходного перехода. В результате ДТП женщина с травмами самостоятельно обратилась в приемное отделение 6-ой городской больницы.
Комментарии (4)
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kudimov
12.05.2017 09:42
0
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5
Dobry кrtek
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12.05.2017 10:49
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kudimov
12.05.2017 10:57
0
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russs
12.05.2017 11:28
0
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