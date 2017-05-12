В Тверской области на трассе автомобиль Suzuki устроил ДТП

11 мая около 15.20 на 328 км на автодороги М-9 «Балтия» в Нелидовском районе 66-летний водитель автомобиля Suzuki SX4 при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущества в движении на перекрестке Volkswagen Golf под управлением 21-летнего водителя.

В результате столкновения Volkswagen совершил съезд с дороги в левый кювет с последующим опрокидыванием. В ДТП пострадал невиновный водитель, после оказания помощи отпущен домой.