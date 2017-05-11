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В Тверской области в огне пострадали три дома

11 Мая 2017 21:54
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11 мая 2017 года в МЧС поступило сообщение о пожаре в Кесовогорском районе, Брылино. Пожар произошел в хозяйственной пристройке. В результате пожара строение уничтожено полностью, а так же уничтожена кровля, повреждены стены по всей площади: строения жилого дома  № 18, находящегося в 3 м, и дачного дома № 19, а так же уничтожена кровля жилого дома № 17.

Всего к ликвидации пожара было привлечено 21 человек и 7 единиц техники, сообщает МЧС России по Тверской области

 

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Метки: пожар мчс
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