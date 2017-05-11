Пропавшую в Твери 14-летнюю девушку нашли живой

Вечером 11 мая СУ СК РФ по Тверской области у себя на сайте сообщил, что возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" из-за пропажи 14-летней девочки.

7 мая текущего года около 21 часа несов­­ершеннолетняя наход­и­лась у кинотеатра, расположенного по ули­це Можайского гор­ода Твери, и должна была пойти по месту сво­его пребывания, одна­ко домой не при­шла.

Спустя пару часов следственный комитет сообщил, что ме­стонахождение 14-лет­ней девочки установлено, ее опрашивает следователь СКР, выяс­няются обстоятельства исчезновения, будет назначена судебно-­медицинская эксперти­за.