tvernews.ru
11 мая Четверг :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Пропавшую в Твери 14-летнюю девушку нашли живой

11 Мая 2017 20:41
Автор:

Вечером 11 мая СУ СК РФ по Тверской области у себя на сайте сообщил, что возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" из-за пропажи 14-летней девочки.

7 мая текущего года около 21 часа несов­­ершеннолетняя наход­и­лась у кинотеатра, расположенного по ули­це Можайского гор­ода Твери, и должна была пойти по месту сво­его пребывания, одна­ко домой не при­шла.

Спустя пару часов следственный комитет сообщил, что ме­стонахождение 14-лет­ней девочки установлено, ее опрашивает следователь СКР, выяс­няются обстоятельства исчезновения, будет назначена судебно-­медицинская эксперти­за.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: пропал подросток подростка нашли
Смотрите также:
Комментарии (9)

  • kudimov 
    Ну и слава Богу. Живая - уже хорошо, но разбираться придется как я понял
Крот наверно че-то знал...)
    11.05.2017 21:00
    0 | 2

  • Инокентий 
    Все верно Крот сказал, в библиотеке пропадала... Где ещё может быть 13-14 летняя с внешностью, тянущей на все 20!
    11.05.2017 21:04
    1 | 7

  • Dobry кrtek 
    Слава труду! Но какова цель судебно-медицинского освидетельствования? Что именно ищут эксперты, какие следы...С интересом будем ждать результатов расследования таинственной пропажи и такого же таинственного появления юной трепетной девы.)
    11.05.2017 21:05
    1 | 3

    • Инокентий 
      Ну как... Заглянут туда эксперты, там все видно где была и чем занималась девица...
      11.05.2017 21:08
      0 | 5

      • Dobry кrtek 
        А я представляю, как разочарованы местные плакальщики (-цы )...А если говорить серьёзно, то каким же психопатом надо быть, чтобы "готовить домовину" лет за... до появления покойника. У меня одно объяснение этому явлению, которое я назвал "плАчу всегда и даром"-сенсорный голод. Этим, в частности, объясняется упорное желание коров появляться у ж/д полотна, им не хватает раздражителей в виде шума проходящих поездов. Некоторые из них гибнут...Задумайтесь слезоточцы о судьбе...коров.)
        Прикрепленные изображения:
        11.05.2017 21:16
        1 | 2

  • Бертран 
    Недавно писали тут, что в нашей полиции одни бездельники собраны. Вот вам доказательство обратного.
Извинений мы не ждем, потому как не дождешься.
    11.05.2017 21:46
    1 | 5

    • Dobry кrtek 
      Писали подследственные. По тяжёлым статьям.
      11.05.2017 21:57
      0 | 6

  • Vtveri 
    Подтянулись извращенцы. Бездетные кроты не должны обсуждать тему пропажи детей. И засуньте свои извращённые мысли себе в задницу, 14 лет -это ещё ребёнок. УК по вам плачет.
    11.05.2017 22:42
    4 | 0

    • Dobry кrtek 
      Хм...Судя по частому упоминанию "задница" и "засуньте", Вы, любезный, испытываете к этому анатомическому образованию большую любовь и нежность))). Что ж, сейчас это не преследуется. Что же касается детей, то их наличие ума и человечности не прибавляет в обязательном порядке. ) Можете этим наличием не козырять столь яростно, ибо иногда "дурное дело нехитрое"...А зачастую и не иногда.)
      11.05.2017 22:52
      0 | 2
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

День Победы в Твери - как это было

2017-05-09 19:23
171

Патриотизм в Калязине: раздетые дети танцевали под снегом и дождем

2017-05-10 19:43
49

Владимир Путин подписал стратегию развития информационного общества страны, которая предполагает конец анонимности в интернете

2017-05-11 14:59
35

ТверьАтомЭнергоСбыт предлагает к замене счетчики электрической энергии по цене в 3 раза выше рыночной

2017-05-10 12:12
34

В Твери пропала 14-летняя девушка

2017-05-08 18:41
28

Езда против шерсти

2017-05-06 14:21
27

По Твери прошёл многотысячный "Бессмертный полк"

2017-05-09 16:34
27

Тверичанка после застолья с малознакомым мужчиной недосчиталась ноутбука, планшета и мобильного телефона

2017-05-07 12:06
24

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100