Пропавшую в Твери 14-летнюю девушку нашли живой

Вечером 11 мая СУ СК РФ по Тверской области у себя на сайте сообщил, что возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" из-за пропажи 14-летней девочки.
7 мая текущего года около 21 часа несовершеннолетняя находилась у кинотеатра, расположенного по улице Можайского города Твери, и должна была пойти по месту своего пребывания, однако домой не пришла.
Спустя пару часов следственный комитет сообщил, что местонахождение 14-летней девочки установлено, ее опрашивает следователь СКР, выясняются обстоятельства исчезновения, будет назначена судебно-медицинская экспертиза.
Комментарии (9)
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Vtveri
11.05.2017 22:42
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Dobry кrtek
11.05.2017 22:52
0
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