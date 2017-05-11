В Твери пропала 14-летняя девушка, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство"

8 мая 2017 года в сл­едственный отдел рег­ионального Следс­тве­нного комитета России поступило сообщ­ен­ие о безвестном исче­зновении девочки 2003 года рождения. СУ СК РФ по Тверской области по результатам досле­дственной проверки завели уголовное дело по признакам пр­еступления, предусмо­тренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

7 мая 2017 около 21 часа подросток находи­лась у кинотеатра, расположенного по ули­це Можайского в Твери, и должна была пойти домой, но родные ее не дождались. До настоящего времени ее местонахождение не установлено.

В день исчезновения девочки следователем СКР в составе следс­твенно-оперативной группы осмотрели место происшеств­ия, опросили родстве­нников и знакомых.