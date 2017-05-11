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В Твери пропала 14-летняя девушка, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство"

11 Мая 2017 19:12
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8 мая 2017 года в сл­едственный отдел рег­ионального Следс­тве­нного комитета России поступило сообщ­ен­ие о безвестном исче­зновении девочки 2003 года рождения. СУ СК РФ по Тверской области по результатам досле­дственной проверки завели уголовное дело по признакам пр­еступления, предусмо­тренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

7 мая 2017 около 21 часа подросток находи­лась у кинотеатра, расположенного по ули­це Можайского в Твери, и должна была пойти домой, но родные ее не дождались. До настоящего времени ее местонахождение не установлено.

В день исчезновения девочки следователем СКР в составе следс­твенно-оперативной группы осмотрели место происшеств­ия, опросили родстве­нников и знакомых.

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Метки: пропал подросток в твери пропала девушка
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Комментарии (12)

  • kudimov 
    Помню прошлую новость про эту девушку, когда она только пропала. Тогда наши самые уважаемые комментаторы от души покомментировали. Верю - они думали, что она вернется. 
Лично я давно воздерживаюсь от комментариев на новостях, когда пропадают люди. Последнее - страшно для близких и друзей.
    11.05.2017 19:39
    0 | 7

    • Vtveri 
      Пропажу девочек или женщин любит крот комментировать. Но у него явные проблемы на этой почве. А так да, страшные новости. И как наши менты работают, надежда только на то, что сама найдётся
      11.05.2017 20:00
      0 | 2

      • Net. 
        "Сама найдётся..." ? Четыре дня прошло! Родственникам-самообладания, и дай Бог, счастливого разрешения ситуации!
        11.05.2017 20:05
        0 | 2

      • Бертран 
        Полиция работает по служебным инструкциям, но маньяка поймать нереально пока он сам в поддавки играть не начнёт. 
Берегите себя- мир жесток и коварен!
        11.05.2017 20:06
        1 | 3

        • ДеД 
          На Западе Россию обзывают "авторитарным, полицейским" государством! Где, я вас спрашиваю, эта полиция? При царе городовой стоял на каждом перекрёстке, при Брежневе ДПС-ППС патрулировали улицы города. Где это всё сейчас? Вечером на улицу страшно выйти!
          11.05.2017 20:20
          0 | 2

          • Бертран 
            Работа идёт- сегодня осудили Соколовского. Но ведь он и не прятался, а преступника который ведет скрытую игру вычислить очень сложно.
Чикатило действовал при четырех генсеках и под конец так обнаглел, что поймать его было проще, чем не поймать. Заслуги милиции там не было.
            11.05.2017 20:31
            0 | 2

            • ДеД 
              Где работа с людьми? А, да... Забыл...
              11.05.2017 20:53
              0 | 2

      • Dobry кrtek 
        Для Vtveri. Волосья на репе заранее, небось, выдрали, любезный друг-лакриматор?)) Обидно, небось, когда картины-образы, леденящие душу и заставляющие замирать сердце,в действительности оказываются всего лишь плодом болезненной психики...
        11.05.2017 20:59
        0 | 0

  • Mitrij 
    А соседний ресурс пишет, что вроде как нашли девоньку. Кому же теперь из представителей тверских СМИ верить?
    11.05.2017 20:37
    0 | 2

    • Uylo_Yobannen 
      Эх, Митрий, прописным истинам учить приходится...
      Прикрепленные видео:
      Прописная истина
      11.05.2017 21:33
      0 | 2

  • lisikmobil 
    так она же нашлась,если это та
    11.05.2017 20:45
    0 | 0

  • Dobry кrtek 
    В библиотеке нашли. Утверждает, что заинтересовалась клинописью шумеров и забыла о времени. Всей "похоронной команде" ТИА объявлен отбой и разрешено оправиться.
    Прикрепленные изображения:
    11.05.2017 20:50
    1 | 2
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