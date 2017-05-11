В Твери пропала 14-летняя девушка, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство"

8 мая 2017 года в следственный отдел регионального Следственного комитета России поступило сообщение о безвестном исчезновении девочки 2003 года рождения. СУ СК РФ по Тверской области по результатам доследственной проверки завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
7 мая 2017 около 21 часа подросток находилась у кинотеатра, расположенного по улице Можайского в Твери, и должна была пойти домой, но родные ее не дождались. До настоящего времени ее местонахождение не установлено.
В день исчезновения девочки следователем СКР в составе следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия, опросили родственников и знакомых.
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Dobry кrtek
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11.05.2017 20:50
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