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В 2017 году единовременные компенсационные выплаты по 1 млн рублей получат 30 врачей

11 Мая 2017 21:28
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11 мая губернатор Игорь Руденя на совещание с главами администраций районов и городских округов центрального региона Тверской области обсуждали доступность и качество медицинских услуг в сельской местности.

- Недопустимы случаи, когда пациенты приходят в больницу со своими медикаментами и перевязочными материалами. Прошу вас постоянно отслеживать ситуацию в этой сфере. Если снижается качество медицинских услуг, происходят перебои с лекарствами, сразу же сообщайте об этом, – сказал губернатор.

Работа по повышению качества медицины на селе ведется в нескольких направлениях. Это создание межрайонных центров медицинской помощи, укрепление материально-технической базы учреждений, привлечение квалифицированных специалистов, в том числе через программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

В этом году единовременные компенсационные выплаты получат 30 врачей (по 1 млн рублей) и 25 средних медицинских работников (по 300 тыс. рублей), которые трудоустроятся в сельские учреждения здравоохранения.

В 2017-ом в Тверской области общий объем финансирования территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи увеличен на 427 млн рублей и составил более 16,3 млрд рублей. Дан старт проекту комплексного ремонта зданий центральных районных больниц. В 2017 году планируется отремонтировать 109 объектов здравоохранения, что значительно превышает показатели предыдущих лет, сообщает правительство Тверской области

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Метки: здравоохранение тверской области компенсационные выплаты
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Комментарии (23)

  • Dobry кrtek 
    Иногда мне кажется, что наши власти предержащие живут не на "рублёвке-завидово", а на Плутоне, ибо только с Плутона можно так плохо видеть всё, что на самом деле происходит с медициной в России ( Тверской губернии ). Но на самом деле, всё проще, властям такая слепота удобна.)
    11.05.2017 21:34
    0 | 2

    • Uylo_Yobannen 
      Как-то так?
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      11.05.2017 21:42
      0 | 2

  • kudimov 
    Никто из местных то наших ТИАшных врачей не поехал на село?) Миллиончик получил бы. Я бы одного насильно отправил, но он не поедет - интернет там плохой, трудно будет здесь торчать весь день. Глушь ведь)
    11.05.2017 21:43
    0 | 4

    • Dobry кrtek 
      А я бы Вам, Кудимов, порекомендовал полечиться у этих сельских докторишек. Даром ( по ОМС ). Если согласны на моё предложение, то рекомендую написать завещание за день до начала лечения. И второе. Если быть чуть более серьёзным, то мы наблюдаем если не агонию, то предагонию властей в попытке хоть как-то реанимировать то, что ранее они так упорно и сладострастно уничтожали. Поздно, деградировала медицина тотально, изменилось отношение докторишек к населению за время демократии, оно стало почти безразличным, а иногда и откровенно неприязненным. Ибо нищий докторишка любить-уважать своих пациентов не может. Да и население наше весьма и весьма деэволюционировало, ибо беднО, алкоголизировано и пр. и пр. Печальна участь когда-то прекрасной медицины с врачами-энтузиастами ( было такое явление в проклятом СССР ). И никакими сельскими миллионами этот регресс не остановить.
      11.05.2017 21:54
      0 | 4

      • kudimov 
        Я конечно смотрю со своей колокольни, ИМХО, как любили говорить комментаторы прошлого созыва, но не так уж все запущено. Или можа мне попадаются нормальные доктора. Некомпетентность встречал, я рассказывал про мононуклео́з у сына, как неправильно сначала диагноз поставили, но а равнодушие и презрение к себе я не ощутил ни разу. Наоборот- внимание, уважение и любовь)
        11.05.2017 22:09
        0 | 2

        • Dobry кrtek 
          1. Неверная изначально постановка диагноза никоим образом не означает некомпетентность докторишки. Есть такое понятие "добросовестное заблуждение", да и настоящие профессионалы ошибаются весьма нередко, даже при наличии современного диагностического оборудования. Это слишком большая тема, чтобы развернуть её в двух строчках, любезный обыватель.
2. То, что к Вам докторишка испытал (-а ) нежное чувство-любовь весьма настораживает. Хотя...Можа пенсионерка какая-нибудь одинокая на приёме сидела...
          11.05.2017 22:32
          0 | 1

          • kudimov 
            "Авторитет ...  подрывает не тот, кто исправляет ошибки их, а тот, кто вздумал бы защищать их даже тогда, когда они делают ошибки. .."
В.И. Ленин
            11.05.2017 22:37
            0 | 1

            • Dobry кrtek 
              Судить об ошибках докторишек может только другой докторишка, а не обыватель, пусть и считающий себя знатоком медщицины. Крот.
              11.05.2017 22:42
              0 | 2

              • kudimov 
                Существует врачебная солидарность, когда врачи покрывают друг друга, а страдает пациент.
                Прикрепленные изображения:
                11.05.2017 23:01
                0 | 1

        • horton 
          Ой, Кудимов, в Вас даже врачи лечащие влюбляются? ))
          11.05.2017 22:36
          0 | 4

          • kudimov 
            Ну а че? Я же добрый и безобидный, как такого не полюбить?!))
            11.05.2017 22:38
            0 | 3

            • horton 
              Да я почти и не удивилась! Вы, ведь, не так часто болеете? Тогда, получается, что это - Любовь с первого взгляда, ну, в крайнем случае, со второго! )))
              11.05.2017 22:45
              0 | 1

              • Dobry кrtek 
                С первого раза Кудимов не попада...у Кудимова не получается.)
                11.05.2017 22:48
                0 | 0

                • horton 
                  Откуда Вы знаете? )
                  11.05.2017 22:51
                  0 | 3

                  • Dobry кrtek 
                    А как ещё может быть у Кудимова с ...попаданием?) Есть такой термин дисметрия или мимопопадание. Теперь я знаю его этимологию.)
                    11.05.2017 22:59
                    0 | 0

  • Бертран 
    В селе тоже люди живут и они такие же избиратели, и имеют такое же право на качественную, бесплатную медицину, как и жители областного центра.
Всё правильно делает господин губернатор.
    11.05.2017 21:57
    0 | 2

    • Dobry кrtek 
      А правильно ли делали его предшественники, если он вынужден делать правильно за них? Вот ведь вопросец... И не придётся ли делать также правильно, но уже после Рудени?)
      11.05.2017 22:07
      0 | 0

  • Proletary 
    "Недопустимы случаи, когда пациенты приходят в больницу со своими медикаментами и перевязочными материалами"
- опять говном лечить будем со словами "ничего приносить не надо, в больнице все есть"
    11.05.2017 22:40
    0 | 3

    • Dobry кrtek 
      Самое противное, что население свято верит в этот бред губ... сивой кобылы и будет вопить, мол, а вот писали недавно!
      11.05.2017 22:47
      0 | 2

  • VladislaV 
    ТГМУ сегодня, куле...
    Прикрепленные изображения:
    11.05.2017 22:56
    0 | 0

  • horton 
    Интересно, а найдутся 30 таких желающих стать в одночасье миллионерами? )
    11.05.2017 22:57
    0 | 0

    • Dobry кrtek 
      Пока наблюдается только обратное явление.
      11.05.2017 23:00
      0 | 0

    • Uylo_Yobannen 
      Найдутся. Дипломы ещё и не таким адиётам дают.
      11.05.2017 23:02
      0 | 1
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