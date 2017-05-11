В 2017 году единовременные компенсационные выплаты по 1 млн рублей получат 30 врачей

11 мая губернатор Игорь Руденя на совещание с главами администраций районов и городских округов центрального региона Тверской области обсуждали доступность и качество медицинских услуг в сельской местности.

- Недопустимы случаи, когда пациенты приходят в больницу со своими медикаментами и перевязочными материалами. Прошу вас постоянно отслеживать ситуацию в этой сфере. Если снижается качество медицинских услуг, происходят перебои с лекарствами, сразу же сообщайте об этом, – сказал губернатор.

Работа по повышению качества медицины на селе ведется в нескольких направлениях. Это создание межрайонных центров медицинской помощи, укрепление материально-технической базы учреждений, привлечение квалифицированных специалистов, в том числе через программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

В этом году единовременные компенсационные выплаты получат 30 врачей (по 1 млн рублей) и 25 средних медицинских работников (по 300 тыс. рублей), которые трудоустроятся в сельские учреждения здравоохранения.

В 2017-ом в Тверской области общий объем финансирования территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи увеличен на 427 млн рублей и составил более 16,3 млрд рублей. Дан старт проекту комплексного ремонта зданий центральных районных больниц. В 2017 году планируется отремонтировать 109 объектов здравоохранения, что значительно превышает показатели предыдущих лет, сообщает правительство Тверской области