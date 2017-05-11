В трех филиалах МРСК Центра введен режим повышенной готовности в связи с прогнозируемым ухудшением погоды

В связи с получением прогноза о возможном ухудшением погодных условий (заморозки, мокрый снег, ветер до 17 м/с) в трех филиалах ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго» - был введен режим повышенной готовности.

Во всех упомянутых филиалах прошли заседания оперативных штабов под руководством руководителей предприятий, на которых был принят ряд организационных решений. Установлен особый контроль за работой энергообъектов. Организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. Локальные отключения, имевшие место в западных районах Тверской области и ряде населенных пунктах Рыбинского и Угличского муниципальных районов Ярославской области оперативно устранялись силами ремонтных бригад.

В случае необходимости к проведению аварийно-восстановительных работ могут быть привлечены 488 ремонтных бригад в составе 2321 человек, 940 единиц автомобильной и спецтехники, а также ресурсы подрядных организаций. Также в распоряжении филиалов находятся резервные источники электроснабжения, которые нужны для первоочередной подачи электроэнергии социально значимым объектам регионов.

Контакт-центр ПАО «МРСК Центра» в круглосуточном режиме принимает звонки от граждан по единому прямому номеру энергетиков 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный). Короткий номер – 13-50