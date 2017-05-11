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В Твери пройдут международные соревнования по аджилити

11 Мая 2017 17:44
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Международные состязания по аджилити будут проводиться 13 – 14 мая 2017 года на стадионе «Текстильщик». 

Аджилити – это популярный вид спорта, в котором человек направляет собаку через полосу препятствий. При её прохождении учитывается как скорость, так и точность. При этом собаки должны бежать без поощрения едой или игрушками, средства воздействия человека ограничены голосом и жестами, что требует серьёзного обучения животного. 

Общее руководство соревнованиями осуществляет Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, Автономная некоммерческая организация физической культуры и спорта «Пролетарка», непосредственное проведение соревнований осуществляет Департамент по дрессировке и испытаний рабочих качеств собак «Российская кинологическая федерация» и Тверская областная общественная организация любителей животных «Тверь», как сообщили в пресс-службе администрации Твери. 

Победители соревнований в личном зачёте награждаются кубками, дипломами, медалями.

Программа состязаний:

13 мая

08:00 – приезд, регистрация участников;

09:00 – открытие состязаний;

10:00 – 19:00 – проведение забегов

14 мая

10:00 – 19:00 – проведение забегов

19:00 – подведение итогов, награждение.

Адрес: Двор Пролетарки, 178.

Заявки на участие подаются на сайт www.agiclub.ru. 

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Метки: аджилити аджилити в твери спорт для собак администрация твери
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Комментарии (3)

  • kudimov 
    Куда бегут собаки...
Собаки бегут в небо.
И ни к чему слова тут
О бренном, о пустом.
Собаки бегут в небо,
Собаки бегут к звездам,
Нам на прощанье машут
Серебряным хвостом.....
Не знаю кому как, но мне почему то жалко собак, которые должны какого-то рожна бежать через полосу препятствий.
    11.05.2017 17:54
    1 | 0

  • ДеД 
    Очередное внедрение англоязычного слова в русский язык. Не томагавками, так "аджилити"
    11.05.2017 18:04
    1 | 0

  • uafrankou 
    Недавно обнаружили что причиной раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты живущие внутри людей!я вот почистила организм от всяких токсинов и паразитов.После первой недели очистки у меня исчезли папилломы и круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать а так же пропали аллергии и боли в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее.Вот почитайте  ---  http://eta.pe/medinfo
    11.05.2017 19:06
    0 | 0
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