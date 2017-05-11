В Твери пройдут международные соревнования по аджилити

Международные состязания по аджилити будут проводиться 13 – 14 мая 2017 года на стадионе «Текстильщик».

Аджилити – это популярный вид спорта, в котором человек направляет собаку через полосу препятствий. При её прохождении учитывается как скорость, так и точность. При этом собаки должны бежать без поощрения едой или игрушками, средства воздействия человека ограничены голосом и жестами, что требует серьёзного обучения животного.

Общее руководство соревнованиями осуществляет Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, Автономная некоммерческая организация физической культуры и спорта «Пролетарка», непосредственное проведение соревнований осуществляет Департамент по дрессировке и испытаний рабочих качеств собак «Российская кинологическая федерация» и Тверская областная общественная организация любителей животных «Тверь», как сообщили в пресс-службе администрации Твери.

Победители соревнований в личном зачёте награждаются кубками, дипломами, медалями.

Программа состязаний:

13 мая

08:00 – приезд, регистрация участников;

09:00 – открытие состязаний;

10:00 – 19:00 – проведение забегов

14 мая

10:00 – 19:00 – проведение забегов

19:00 – подведение итогов, награждение.

Адрес: Двор Пролетарки, 178.

Заявки на участие подаются на сайт www.agiclub.ru.