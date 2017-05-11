В Твери откроется выставка ко дню рождения Тверского государственного музейно-выставочного центра

В канун Международного дня музеев, 12 мая, в 16.00, в лекционно-выставочном зале Тверского городского музейно-выставочного центра состоится открытие выставки, посвященной 10-летию образования Центра.

В результате активной выставочной деятельности Центра за эти 10 лет образовалась коллекция художественных произведений, преподнесенных в дар экспонентами. В настоящее время она представлена всеми видами изобразительного искусства и насчитывает более 230 единиц хранения. В экспозицию под названием «Когда праздник негрустный…» вошла часть наиболее интересных предметов искусства.

Сегодня Тверской городской музейно-выставочный центр – одна из ведущих выставочных площадок нашего города, где можно познакомиться с современным искусством самых разных художественных направлений, активно развивающихся на рубеже ХХ и ХХI столетий.

За 10 лет Центром был приобретен опыт плодотворного сотрудничества с региональными творческими союзами художников, дизайнеров и фотохудожников, с Российской академией художеств, Бюро Творческих экспедиций (г. Москва), частными галереями Москвы и Санкт-Петербурга, а также с зарубежными авторами. Ежегодно в залах экспонируется более 30 выставок, которые посещают около 25 тысяч тверичей и гостей нашего города. Выставки сопровождаются музейно-просветительскими программами, ориентированными на широкий возрастной диапазон.

Выставка продлится до 21 мая 2017 года.