Вирус бешенства выявлен у домашней собаки в Тверской области

Двадцать шестой с начала года случай бешенства в Тверской области зарегистрировали 11 мая специалисты ФГБУ «Тверская МВЛ».

Бешеным оказался домашний питомец, как сообщается на сайте учреждения. Антиген вируса заболевания был выявлен в патологическом материале от собаки, принадлежавшей жителю деревни Шакшино Лесного района. 5 мая специалисты районной станции по борьбе с болезнями животных провели эвтаназию животное.

Напомним, на прошлой неделе случай заболевания бешенством зарегистрирован у собаки, принадлежавшей жителю поселка Солнечный Вышневолоцкого района Тверской области.