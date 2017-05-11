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Вирус бешенства выявлен у домашней собаки в Тверской области

11 Мая 2017 17:11
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Двадцать шестой с начала года случай бешенства в Тверской области  зарегистрировали 11 мая специалисты ФГБУ «Тверская МВЛ».

Бешеным оказался домашний питомец, как сообщается на сайте учреждения. Антиген вируса заболевания был выявлен в патологическом материале от собаки, принадлежавшей жителю деревни Шакшино Лесного района. 5 мая специалисты районной станции по борьбе с болезнями животных провели эвтаназию животное. 

Напомним, на прошлой неделе случай заболевания бешенством зарегистрирован у собаки, принадлежавшей жителю поселка Солнечный Вышневолоцкого района Тверской области.

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Метки: тверская мвл бешенство в тверской области вирус бешенства исследования на вирус бешенства
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