В Тверской области планируют развивать водные маршруты вверх по Волге

С открытия сезона навигации Тверь приняла семь туристских теплоходов. Планируется, что всего в столицу Верхневолжья в этом году зайдут более 80 круизных судов. Перспективы развития водных маршрутов в регионе обсуждали на оперативном совещании областного правительства.

Для туристов, посещающих Верхневолжье, помимо Твери могут быть интересны Конаково, Старица, Городня и другие прибрежные населенные пункты. Во многих городах, расположенных у Волги, есть храмы, монастыри и другие культурные объекты. Так, Калязин ежегодно принимает до 250 судов.

Развитие водных маршрутов внутри региона позволит увеличить туристический поток в районы. Большие перспективы – в развитии водных путей вверх по Волге. Для этого необходимо проводить дноуглубление реки. Такие работы предусмотрены в федеральной целевой программе по сохранению и восстановлению Волги. Заявка на вступление в нее уже готовится от Тверской области.

При реализации этих планов важно обеспечить всю необходимую инфраструктуру, в том числе предусмотреть плавучие топливно-заправочные комплексы. Кроме того, в местах прибытия судов должна быть организована торговля сувенирами, представлены местные бренды.