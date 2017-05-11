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В Тверской области планируют развивать водные маршруты вверх по Волге

11 Мая 2017 16:42
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С открытия сезона навигации Тверь приняла семь туристских теплоходов. Планируется, что всего в столицу Верхневолжья в этом году зайдут более 80 круизных судов. Перспективы развития водных маршрутов в регионе обсуждали на оперативном совещании областного правительства.

Для туристов, посещающих Верхневолжье, помимо Твери могут быть интересны Конаково, Старица, Городня и другие прибрежные населенные пункты. Во многих городах, расположенных у Волги, есть храмы, монастыри и другие культурные объекты. Так, Калязин ежегодно принимает до 250 судов.

Развитие водных маршрутов внутри региона позволит увеличить туристический поток в районы. Большие перспективы – в развитии водных путей вверх по Волге. Для этого необходимо проводить дноуглубление реки. Такие работы предусмотрены в федеральной целевой программе по сохранению и восстановлению Волги. Заявка на вступление в нее уже готовится от Тверской области.

При реализации этих планов важно обеспечить всю необходимую инфраструктуру, в том числе предусмотреть плавучие топливно-заправочные комплексы. Кроме того, в местах прибытия судов должна быть организована торговля сувенирами, представлены местные бренды.

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Метки: водный туризм туризм в тверской области
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Комментарии (10)

  • kudimov 
    А по Волге вверх теплоход, 
А по Волге вниз теплоход, 
А на нём гуляет народ 
С ночи до утра. е-е-е-е  ))
    11.05.2017 16:55
    0 | 5

    • uafrankou 
      Недавно обнаружили что причиной раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты живущие внутри людей!я вот почистила организм от всяких токсинов и паразитов.После первой недели очистки у меня исчезли папилломы и круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать а так же пропали аллергии и боли в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее.Вот почитайте  ---  http://eta.pe/medinfo
      11.05.2017 19:06
      0 | 0

  • NPC 
    Ой, я с начала этого года уже столько обещаний слышал, что даже не представляю что еще нам не обещали. 
Про выполнение обещаний речи пока не идет.
    11.05.2017 16:59
    1 | 5

    • BARBAdos 
      первый губерский срок можно сколько угодно обещать, все равно никто не будет спрашивать. А во второй срок Руденя уже свалит куда-нить на повышение...
      11.05.2017 17:05
      1 | 6

      • MorS 
        Это если повезет 8-)
Ибо неисповедима судьба губернаторов в наше непредсказуемое время... 
Если честно - уже не помню, назначали его или избирали. Хотя, впрочем, это не так уж и важно.
        11.05.2017 19:02
        0 | 0

  • ДеД 
    Лишь бы не вглубь...
    11.05.2017 17:11
    1 | 3

  • antiER 
    Ну до Старицы, если только на резиновой лодке.

А какая прибыль от туристов с теплоходов. Магнитиками торгануть...
    11.05.2017 18:13
    0 | 2

  • antiER 
    Ну до Старицы, если только на резиновой лодке.

А какая прибыль от туристов с теплоходов. Магнитиками торгануть...
    11.05.2017 18:13
    0 | 1

  • rsv555 
    ...
    Прикрепленные изображения:
    11.05.2017 18:18
    0 | 2

  • pereima 
    По названию  уж грешным делом подумал, что хотя бы в выходной летом будет утром и вечером рейс до Путилово на левый берег. Ан нет, это прожекты для иноземных туристов.
    11.05.2017 18:57
    0 | 0
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