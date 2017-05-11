В тверском горсаду состоится праздник «Цветочный вальс»

Праздник цветов пройдёт в Городском саду в третий раз. Для гостей будут работать различные фотозоны и творческие мастерские.

Во время проведения праздника на сцене Городского сада будут выступать ведущие коллективы города: студия творческого развития "Бисер", хореографический коллектив "Орион", центр творческого развития "Пик Арт", а также солисты Егор Русанов и Дарья Астафьева. По всей территории будет расположено несколько фотозон. Чтобы фотографии получились особенно удачными, на мероприятии будет работать стилист-визажист. Также гости смогут попробовать зефир ручной работы, купить цветочную рассаду, плодовые кусты и деревья.

Помимо этого на празднике будут работать творческие мастерские по созданию аппликации на открытке, конкурс поделок, цветочная викторина, а кульминацией мероприятия станет конкурс детских цветочных костюмов.

Праздник начнётся в Городском саду 21 мая в 11 часов. Сообщает Управление информации администрации Твери.