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Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга банков-эмитентов карт «Мир»

11 Мая 2017 16:22
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ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в очередной раз вошел в Топ-10 рейтинга банков – крупнейших эмитентов карт «Мир», подготовленного порталом Banki.ru. Эмитенты в рейтинге были ранжированы по объему эмиссии на 1 апреля 2017 года.

Банк УРАЛСИБ занимает одну из ключевых позиций на российском рынке банковских карт, обслуживая более 2 млн частных клиентов. В число участников платежной системы «Мир» УРАЛСИБ вошел одним из первых на российском банковском рынке.

«Банк приступил к выпуску карт «Мир» летом 2016 года, а уже в октябре УРАЛСИБ вошел в Топ-10 первого рейтинга крупнейших эмитентов отечественных карт. Сегодня мы активно развиваем это направление, в том числе – в виде таких проектов, как «Социальная карта», –  отметила Ирина Баранова, руководитель Департамента розничных продуктов Банка УРАЛСИБ. – С принятием закона о переводе получателей бюджетных средств на карты «Мир» мы ожидаем существенного увеличения как объемов эмиссии отечественных карт, так и роста их популярности».

Банк УРАЛСИБ развивает проекты на базе карт «Мир» в ключевых регионах присутствия. Так, в апреле 2017 года в Уфе была презентована «Социальная карта жителя Башкортостана» на основе карты «Мир», выпускать которую будет УРАЛСИБ. В Социальной карте Банка УРАЛСИБ реализована технология бесконтактной оплаты проезда в общественном транспорте и электронно-цифровой подписи держателя, есть возможность снимать наличные без комиссии во всех банкоматах на территории РФ, а на остаток собственных средств на счете начисляются проценты. Оформить карту можно в МФЦ в режиме «одного окна». Новая социальная карта универсальна в плане предназначения, и может широко использоваться в самом разном качестве: как школьная, студенческая, пенсионная, индивидуальная социальная и зарплатная карта.


Справка:

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «Caa1» Moody’s Investors Service.

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 апреля 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 275 точек продаж, 1 503 банкомата, 520 платежных терминалов и 22 804 POS-терминала.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 000 банкоматов на всей территории РФ.

Генеральная лицензия Банка России №30 выдана 10.09.2015 г.

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Метки: банк уралсиб эмитент карт «Мир»
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