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В Твери продолжают аварийно-ямочный ремонт дорог

11 Мая 2017 16:18
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Фоторепортаж

В ночь на 11 мая ремонт дорожного покрытия струйно-инъекционным способом при помощи установки «Магнум» производился на Волоколамском шоссе. В дневное время работы по аварийно-ямочному ремонту дорожного покрытия производятся на улицах Складская и Карбышева, а также дороге на Рождествено. Кроме того, подготовка к укладке нового асфальтового покрытия – фрезерование – производится на улицах Красина и 2-я Красина, Октябрьском путепроводе и межквартальных проездах в микрорайоне «Южный».

В постоянном режиме осуществляется механизированная уборка проезжей части, вывоз смёта. Кроме того, в ближайшее время при наступлении благоприятных погодных условий планируется возобновить работу по покраске бордюров.

 

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Метки: ямочный ремонт дорог в твери ремонт дорог в твери
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Комментарии (5)

  • uli4kom 
    Сделайте что-нибудь с улицами в частном секторе! По некоторым не то что проехать - уже пройти сложно. Местные годами пишут письма во все инстанции - в лучшем случае грейдер пару раз в год пройдет, пыль соскребет, а там ямы по пол-метра
    Прикрепленные изображения:
    11.05.2017 16:35
    0 | 10

    • uafrankou 
      Недавно обнаружили что причиной раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты живущие внутри людей!я вот почистила организм от всяких токсинов и паразитов.После первой недели очистки у меня исчезли папилломы и круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать а так же пропали аллергии и боли в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее.Вот почитайте  ---  http://eta.pe/medinfo
      11.05.2017 19:06
      0 | 0

  • fen 15 
    Опубликуйте план мероприятий, когда вообще планируется привести всю улично-дорожную сеть в нормативное состояние. Ответ конечно известен. Товарищи Огоньков и Криворученко поймите вы уже наконец нужен системный подход, на  который к сожалению в связи с вашими ограниченными возможностями вы не способны.
    11.05.2017 16:52
    0 | 3

    • AnlimiT 
      На сайте администрации Твери каждый год выкладывали карту планируемых работы, жду и в этом 2017.
      11.05.2017 18:44
      0 | 0

  • Ficus 
    На сайте администрации висит еще план ремонта дорог 2016 года. Непонятно только или сайт забросили, или ремонт
    11.05.2017 18:49
    0 | 0
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