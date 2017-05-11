В Твери продолжают аварийно-ямочный ремонт дорог

В ночь на 11 мая ремонт дорожного покрытия струйно-инъекционным способом при помощи установки «Магнум» производился на Волоколамском шоссе. В дневное время работы по аварийно-ямочному ремонту дорожного покрытия производятся на улицах Складская и Карбышева, а также дороге на Рождествено. Кроме того, подготовка к укладке нового асфальтового покрытия – фрезерование – производится на улицах Красина и 2-я Красина, Октябрьском путепроводе и межквартальных проездах в микрорайоне «Южный».

В постоянном режиме осуществляется механизированная уборка проезжей части, вывоз смёта. Кроме того, в ближайшее время при наступлении благоприятных погодных условий планируется возобновить работу по покраске бордюров.