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В Твери у 18-летнего водителя после ДТП случилась амнезия

В Твери у 18-летнего водителя после ДТП случилась амнезия - ТИА
11 Мая 2017 15:39
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Фоторепортаж

В Твери 11 мая, в 14:15 на пересечении улиц Цветочная и 2-я Красина произошло ДТП с пострадавшими.  18-летний водитель на "ВАЗ 2110" при повороте не пропустил Toyota Corolla, произошло столкновение.

Как рассказали ТИА в УГИБДД России по Тверской области, в ДТП пострадали оба водителя. У водителя иномарки, мужчины 1971 года рождения, рассечён лоб, а начинающий водитель сообщил, что у него амнезия, он ничего не помнит. Виновник аварии получил права 21 апреля 2017 года.

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Метки: дтп авария с пострадавшими дтп в твери
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Комментарии (9)

  • romich 
    Пройдет, пройдет.
    11.05.2017 15:56
    0 | 6

    • uafrankou 
      Недавно обнаружили что причиной раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты живущие внутри людей!я вот почистила организм от всяких токсинов и паразитов.После первой недели очистки у меня исчезли папилломы и круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать а так же пропали аллергии и боли в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее.Вот почитайте  ---  http://eta.pe/medinfo
      11.05.2017 19:06
      0 | 0

  • Bonch 
      Судья , если что, напомнит.
    11.05.2017 16:00
    0 | 8

  • Leo-L 
    У него амнезия случилась до аварии, ПДД подзабыл пацанчик.
    11.05.2017 16:02
    0 | 11

    • Zorkiy 
      Там поганый левый поворот: очень зависит от реакции водителя, чуть замешкался - ба-бах...
      11.05.2017 16:09
      2 | 2

  • Zorkiy 
    Не очень понятно только, почему контролёр скорости пасётся всегда у гаражного кооператива, а не на этом "отрезке"...
    11.05.2017 16:05
    0 | 5

  • Buzzer 
    Вспомнит где банк находится, когда за кредитом пойдёт.
    11.05.2017 16:55
    0 | 7

  • fyv4uk 
    Придурки, были бы пристёгнутые, не пришлось бы башкой биться об салон.
    11.05.2017 17:01
    0 | 2

  • hockey 
    Вот он уровень подготовки молодых водителей! Школа помимо навыков управления и теории еще должна учить думать и осознавать возможные последствия ошибок.
Хотя может тут и без автошколы получилось, а потом получилось что не получилось.
    11.05.2017 17:27
    0 | 3
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