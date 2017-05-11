В Твери у 18-летнего водителя после ДТП случилась амнезия

В Твери 11 мая, в 14:15 на пересечении улиц Цветочная и 2-я Красина произошло ДТП с пострадавшими. 18-летний водитель на "ВАЗ 2110" при повороте не пропустил Toyota Corolla, произошло столкновение.

Как рассказали ТИА в УГИБДД России по Тверской области, в ДТП пострадали оба водителя. У водителя иномарки, мужчины 1971 года рождения, рассечён лоб, а начинающий водитель сообщил, что у него амнезия, он ничего не помнит. Виновник аварии получил права 21 апреля 2017 года.