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В Тверской области разрабатывают закон о единых стандартах ремонта и содержания дорог

11 Мая 2017 14:52
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Они будут включать в себя: требования к проведению работ, параметры используемых материалов, методы контроля качества и алгоритм подготовки документации. Подготовку документа обсудили 11 мая на совещании в Правительстве Тверской области.

Областной стандарт основан на федеральных требованиях и будет обязательным к исполнению на всей территории Верхневолжья. В настоящее время документ готов и проходит анализ в госкомпании «Автодор». В нём закреплены типовые проектные решения по ремонту дорог разных классов, что позволит сократить сроки подготовки к работам и материальные затраты. Также в документе прописаны критерии диагностики и оценки качества, технические требования к материалам: щебню, песку, асфальтобетонным смесям.

Одним из ключевых этапов работ является диагностика состояния магистралей. В настоящее время в Тверской области передвижные дорожные лаборатории компании «Автодор-Инжиниринг» обследовали порядка 860 километров автодорог I класса, где идёт интенсивный поток транспорта. В частности, направления Торжок – Осташков, Осташков – Селижарово – Ржев, Тверь – Ржев, Тверь – Бежецк – Весьегонск и другие.

Отчёт о диагностике и фотоматериалы в скором времени будут предоставлены в распоряжение Правительства Тверской области. Эти данные войдут в технический архив и будут учтены при планировании карты дорожных работ.

В 2017 году планируется привести в нормативное состояние свыше 365 километров дорог Тверской области. На эти цели будет направлено более 7,8 млрд рублей.

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Метки: ремонт дорог содержание дорог дороги в Тверской области стандарты по ремонту дорог
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Комментарии (10)

  • Proletary 
    Теперь спокоен за наши дороги.
    11.05.2017 15:16
    1 | 3

    • uafrankou 
      Недавно обнаружили что причиной раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты живущие внутри людей!я вот почистила организм от всяких токсинов и паразитов.После первой недели очистки у меня исчезли папилломы и круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать а так же пропали аллергии и боли в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее.Вот почитайте  ---  http://eta.pe/medinfo
      11.05.2017 19:06
      0 | 0

  • ДеД 
    Всё уже давно было разработано. Или, как у хохлов, "декоммунизация" идёт?
    11.05.2017 15:26
    0 | 6

    • BARBAdos 
      когда было разработано, при совке? Про это "светлое прошлое" можно забыть, т.к. оно все уже давно устарело...
      11.05.2017 15:55
      2 | 1

  • arcadi007 
    Заливать дороги цементом - один стандарт.
Дольше держится и меньше стоит.
    11.05.2017 15:46
    0 | 3

  • fen 15 
    Требования и стандарты уже давно разработаны. В новом документе либо что-то добавят, либо убавят, но проблема в том что никто эти требования не выполняет. Например: Зимой положено снег вывозить из отвала в прилотковой зоне, а его не вывозят (экономят, или мало денег на это закладывают), результат  с приходом весны асфальтобетонное покрытие разрывает вода, которая появляется при таянии снежного отвала. Итог разрушенные дороги, ремонт которых обходится гораздо дороже чем вывоз снега. Ну про качество ремонта и контроль с стороны администрации говорить не приходится, так что очередная бумажка не понятно для чего.
    11.05.2017 15:50
    0 | 5

  • BARBAdos 
    единый стандарт распила денежных средств при ремонте и содержании дорого. Все распишут, сколько можно слямзить, а сколько реально на дороги потратить, кто сколько отката получает - федералы, регионалы и местные...
    11.05.2017 16:03
    1 | 3

    • ДеД 
      Вот оно! Пора, пора на бумаге узаконить стандарты распила и отката! А то всё: одному пишем, двум - в уме!
      11.05.2017 16:22
      1 | 2

  • RSERG 
    А зачем его разрабатывать? Есть ГОСТ, вот его и надо соблюдать. Раньше на госте было написано " Не соблюдение ГОСТа карается по закону". Вот эту надпись и надо вернуть.
    11.05.2017 16:52
    0 | 4

    • AnlimiT 
      Мы единственная страна в мире, где есть ГОСТ на ямы. Во всем цивилизованном мире ям вообще быть не должно, а у нас даже есть "ямочный ремонт", хотя официально такого понятия нет. И про качество вообще молчу, вместо предотвращения дальнейшего разрушения, просто ляпают асфальтом или американкой саму яму, а та что по ГОСТу оставляют.
      11.05.2017 19:05
      0 | 0
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