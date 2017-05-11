В Тверской области разрабатывают закон о единых стандартах ремонта и содержания дорог

Они будут включать в себя: требования к проведению работ, параметры используемых материалов, методы контроля качества и алгоритм подготовки документации. Подготовку документа обсудили 11 мая на совещании в Правительстве Тверской области.

Областной стандарт основан на федеральных требованиях и будет обязательным к исполнению на всей территории Верхневолжья. В настоящее время документ готов и проходит анализ в госкомпании «Автодор». В нём закреплены типовые проектные решения по ремонту дорог разных классов, что позволит сократить сроки подготовки к работам и материальные затраты. Также в документе прописаны критерии диагностики и оценки качества, технические требования к материалам: щебню, песку, асфальтобетонным смесям.

Одним из ключевых этапов работ является диагностика состояния магистралей. В настоящее время в Тверской области передвижные дорожные лаборатории компании «Автодор-Инжиниринг» обследовали порядка 860 километров автодорог I класса, где идёт интенсивный поток транспорта. В частности, направления Торжок – Осташков, Осташков – Селижарово – Ржев, Тверь – Ржев, Тверь – Бежецк – Весьегонск и другие.

Отчёт о диагностике и фотоматериалы в скором времени будут предоставлены в распоряжение Правительства Тверской области. Эти данные войдут в технический архив и будут учтены при планировании карты дорожных работ.

В 2017 году планируется привести в нормативное состояние свыше 365 километров дорог Тверской области. На эти цели будет направлено более 7,8 млрд рублей.