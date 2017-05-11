Министерство природных ресурсов и экологии проверило "строительный городок", откуда сливали нечистоты во двор жилого дома

Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области 11 апреля провело рейд в Брусилове, где, согласно народной новости El_Lonely, нечистоты льются практически на детскую площадку. Напомним, автор сообщил, что обитатели «строительного городка» забрасывают шланг на территорию близ домов по улицам Марии Смирновой и Оснабрюкская и сливают туда отходы.

На момент осмотра сотрудники Министерства не зафиксировали факт сброса сточных вод на территорию в районе жилых домов № 3 по улице Марии Смирновой и № 34 по улице. «Оснований для применения мер реагирования со стороны Министерства в настоящее время не имеется», - отмечено в официальном ответе. Однако оказалось, что «строительный городок» рабочих ООО «Паритет» подтапливался при таянии снега.

«Исходя из объяснений представителей ООО «Паритет» и ООО УК «Брусилово-22», на территории «строительного городка» вырыта водоотводная канава, в которую устанавливался насос для отведения талой воды за пределы городка.

На территории «строительного городка» имеются 8 мобильных туалетных кабин, обслуживание которых производится в рамках заключенного между ООО «Паритет» и ООО «ЭкоБытТранс» договора. Организацией представлены копии документов, подтверждающих выполнение ООО «ЭкоБытТранс» работ по указанному договору».

В соответствии с федеральным законодательством отходы производства и потребления подлежат утилизации или захоронению безопасным для окружающей среды способом. Запрещён сброс отходов производства и потребления на почву, размещение опасных отходов на территориях, в которых может быть создана опасность для окружающей среды и здоровья человека.

В ответе сообщается, что Министерство разъяснило ООО «Паритет» о недопустимости нарушения требований законодательства об охране окружающей среды, и об административной ответственности за нарушения. Вопрос находится на контроле у Министерства.