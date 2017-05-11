Как и чем питаются в тверских колониях? Оказалось, что вкусно, разнообразно и полезно

На завтрак молочные каши, на обед – первое, второе и компот, полноценный горячий ужин. Российское законодательство и правозащитные организации тщательно заботятся и следят за тем, чтобы все обитатели российских тюрем правильно, калорийно и разнообразно питались. На примере тверской колонии строгого режима ИК-1 ТИА узнало, что едят заключённые.

ИК-1 – мужская колония, расположенная в Больших Перемерках, где содержатся впервые осужденные, которые совершили тяжкие преступления. Всего примерно 1500 «первоходов».

Итак, калорийность и список продуктов определены приказом Минюста России от 26.02.2016 года №48. Каждый осужденный в день должен получить 100 граммов рыбы, 90 граммов мяса. Ежедневно в рационе осужденного должны быть разнообразные крупы, макароны, овощи. Так, пшена положено 50 граммов в сутки, перловки – 70 граммов, риса – 60, около 500 граммов картофеля, 70 граммов свеклы. Меню должно быть составлено так, чтобы одно блюдо не повторялось чаще двух, максимум, трех раз в неделю. И к тому же всё должно быть свежим, только что приготовленным: два дня подряд есть впрок сваренный борщ нельзя. Это нарушение, за которое руководство колонии может получить «по шапке» от правозащитников. Здесь нельзя, как дома, наварить на три дня супа и нажарить тазик котлет на неделю.

Как рассказал ТИА заместитель начальника ИК-1 Игорь Ткаченко, калорийность суточного рациона осужденного должна быть примерно 3000 кКал-2990 кКал, можно больше, но меньше нельзя. Питание должно быть разнообразным. Рацион регламентирован приказом минюста. Есть также дополнительная раскладка продуктов для инвалидов и больных с определенными заболеваниями (ВИЧ, сахарный диабет и др.).

ИК-1 - это небольшой город в городе. Здесь своя пекарня, свое подсобное хозяйство.

- Мы почти на 50% обеспечиваем себя свининой, овощи – картошка, свекла, лук, морковь, а летом огурцы – все со своего огорода, - рассказал Игорь Владимирович.

Если же осужденный не наелся или захотел чего-нибудь вкусненького, то на этот случай при ИК-1 работает магазин и кафе «Встреча». Здесь можно купить курицу гриль, салат «Оливье», пиццу, пироги, кексы, конфеты. Цены приближены к городским. Не продается разве что алкоголь. Покупают заключенные либо за деньги, присланные с воли, либо за заработанные на зоне. Но правом ходить в кафе и магазин пользуются только послушные, те, кто нарушают режим, довольствуются отведенной законом пищей.

- Все осужденные обязаны работать, но в силу разных обстоятельств работают не все. Всех, и работающих и безработных, мы обеспечиваем едой по установленной приказом норме. У нас из 1500 человек трудятся примерно 800 человек. Кого-то мы не можем поставить на производство, потому что он буянит, он может быть опасен. У других не хватает квалификации, умения, например, мы не можем поставить заключенного готовить еду, если он не учился на повара. Третьи не подходят по возрасту, состоянию здоровья. В целом, заключенные хотят работать, за работой быстрее срок проходит. Мы, в свою очередь, стараемся всех обеспечить работой. У нас при ИК действует ПТУ, где осужденные получают нужную специальность.

Корреспондент ТИА Любовь Кулик побывала в столовой ИК-1. Повар Евгений Романов показал основной ассортимент блюд и предложил попробовать тюремный обед. Я попробовала борщ, гречневую и перловую каши. Еда, действительно, вкусная. Борщ ароматный, наваристый, гречка рассыпчатая, перловая каша приятно сладкая. На баланду, какой она может быть в моих представлениях, эта еда никак не похожа. Скорее, меню похоже на детсадовское, только порции значительно больше.

Вот пример меню в ИК-1 – завтраки, обеды и ужины

Понедельники: каша пшенная на молоке, чай, хлеб, сахар; борщ, котлета мясная, каша перловая, компот, хлеб; рыба отварная, картофельное пюре, чай, хлеб.

Вторники: каша пшеничная на молоке, чай, хлеб, сахар; суп гороховый, мясо отварное, каша рисовая, кисель, хлеб; рыба отварная, картофельное пюре, огурцы, чай хлеб.

Среды: каша ячневая на молоке, чай, хлеб, сахар; борщ, мясо отварное, макароны отварные, компот, хлеб; рыба отварная порционная, картофельное пюре, чай, хлеб.

Четверги: каша пшенная на молоке, чай, хлеб, сахар; щи, мясо отварное, макароны отварные, кисель, хлеб; рыба отварная, картофельное пюре, чай, хлеб.

Пятницы: каша пшеничная на молоке, чай, хлеб, сахар; суп гороховый, гуляш мясной, каша перловая, компот, хлеб; рыба отварная, рагу овощное, огурцы соленые, чай, хлеб.

Субботы: каша рисовая на молоке, чай, хлеб, сахар; борщ, мясо отварное, макароны отварные, кисель, хлеб; рыба отварная, картофельное пюре, чай, хлеб.

Воскресенья: каша ячневая на молоке, чай, хлеб, сахар; рассольник, мясо отварное, макароны отварные, компот, хлеб; рыба отварная, рагу, чай, хлеб.