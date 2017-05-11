История о бесчеловечной жестокости и спасении родившегося под грудой металла зайчонка Зайки

Зайчонку Зае в этой жизни крупно повезло, в отличие от своих собратьев и родителей, которых «добрые люди» забили камнями и палками на территории одного из тверских заводов. Малыш чудом попал в семью Гуковых, где его две недели выкармливали смесями, любили и берегли. Утром 10 мая съёмочная группа ТИА отвезла трехнедельного Заю в Центр реабилитации диких животных в заснеженный Зубцовский район. Там после подготовки ко взрослой жизни спасённого зайца выпустят на волю. Очередная история о бесчеловечной людской жестокости и спасении маленькой ушастой жизни – в материале ТИА.

Маленькие зайчата родились три недели назад на территории одного из заводов в Заволжском районе Твери. Как рассказывает сотрудник охраны Владимир Гуков, взрослые русаки там живут больше трёх лет. Почему тихому лесу зайцы предпочли территорию завода с вечным лязгом металла и невыветриваемым запахом машинного масла, неизвестно. Тем не менее, до недавнего времени ушастые благополучно здесь размножались и вполне мирно соседствовали с людьми. А потом работникам надоели и зайцев взрослые мужчины выгнали с территории, вооружившись всем, что попало под руку. «Им что собаку бездомную ударить, что зайца – всё одно. Жестокие люди», - говорит Владимир.

Недельного Заю нашли совершенно случайно под грудой металла:

- Рабочие подняли кагат со стружкой, а там зайчонок совсем крошечный. Они его давай хватать масляными перчатками, в цех понесли всех показывать. Я зайчонка отнял и, посоветовавшись с супругой, принёс домой.

Дома, начитавшись гору литературы, Юлия и Владимир решили попытаться выкормить зайчонка. Клетку Гуковым дали знакомые. Помогала родителям дочь Оля:

- Кормили сначала каждые три часа – заворачивали зайца в тряпочку и давали смесь со шприца. Потом муж привез с дачи осоку, ему очень понравилось, позже стал хрумкать морковку и веточки.

Из всей семьи Зае больше полюбилась Ольга – к ней он запрыгивал на колени и, растянувшись, засыпал. Заяц изо всех сил пытался подружиться с кошкой Гуковых, но та взаимностью не ответила и свысока наблюдала за неизвестным ушастым существом.

Супруги понимали, что дикому зайцу не место в квартире и начали искать варианты пристройства. На станции юннатов зайку не приняли, тогда Юлия на удачу написала зоологам Мурашовым, которые сразу же согласились зайца принять и посоветовали везти его как можно скорее. Но доставить малыша в Зубцовский район оказалось проблематично.

Зоологи Яна и Алексей Мурашовы – старые-добрые друзья редакции ТИА. Мы много раз рассказывали о жизни супругов, без сожаления обменявших Москву на тверскую глубинку, и их Центре реабилитации диких животных «Ромашка» – о ручной рыси Луше, волках Кае и Герде, многочисленных птицах, крепкой дружбе лиса и волчицы Груни. Поэтому утром 10 мая съемочный группа отправилась в заснеженный Зубцов. Заю посадили в кошачью переноску, положили с собой осоку, ветки, любимые зайкины одуванчики и отправились в путь.

Дорогу малыш перенес мужественно, но вот в центре реабилитации, когда переноску обступили многочисленные хвостатые обитатели дома, находился явно в смешанных чувствах.

Зоологи рассказали, что зайца невозможно держать в домашних условиях. Это не кролик, который может сидеть часами в клетке:

- Зайцы и кролики – это два совершенно разных вида. Кролик привык сидеть в норе, а заяц – бегать. И если такой возможности нет, животное обречено: начинается дистрофия сердца и другие болезни. Мало того, заяц намного сильнее и может убить кролика. С возрастом у зайцев серьезно меняется характер. В период гона они становятся злобными, кусаются, дерутся. А задними ногами, например, вполне могут вспороть живот человеку.

В природе заяц обороняется от хищников следующим образом: ложится на спину и задними ногами наносит удар. Как рассказал Алексей, однажды во время обучения ястреба, он пустил птицу на русака. Заяц оказался опытным, не стал далеко убегать, лёг на спину и дал задними ногами так, что у хищной птицы в разные стороны полетели перья.

Как говорят зоологи, сейчас зайчат «добрые люди» находят очень много. Но вот спасать их, как правило не следует. Любая зайчиха, увидев даже чужих зайчат, обязательно покормит их. Зайчата издают звуки, которые не слышны человеческому уху. По этим звукам взрослые зайцы находят малышей. Поэтому даже если гибнет мать, зайчата никогда не останутся без присмотра.

- Русаки часто размножаются на территории промзон и дачных посёлков – они в основном рожают ночью, а ночью там очень тихо. Если нашли малыша и ему не угрожает опасность, просто вынесете зайчонка за пределы завода, на какой-нибудь луг или в ближайший лес. В остальных случаях, нельзя забирать малышей с места, где вы их увидели, в особенности из леса. Это та доброта, которая убивает.

В практике зоологов огромное множество случаев, когда «неравнодушные люди» своей добротой лишь навредили диким животным. Так, однажды в лесу «любители животных» нашли зайчат, и, подумав, что мать не вернется, забрали с собой. Про то, что зайчата сиротами не в лесу не остаются даже в случае гибели зайчихи, люди не знали. Не знали и того, что молоко у зайцев очень жирное, и, напоив зайчат магазинным, просто обрекли их на гибель. Один умер сразу, а второй попал в Центр уже в критическом состоянии.

Бельчонку, попавшему к зоологам, повезло больше. Он, будучи еще гнездарем, выбежал погулять (потому что бельчата очень подвижны и им не сидится на месте. Выскочат из гнезда, побегают по родному дереву и домой). Если, конечно, повезет, и рядом не окажется все того же человека - "любителя" природы. Хорошо, что зверька сразу же передали Мурашовым, подросшая белка вновь обрела свободу.

Ежата мирно спали в гнезде, устроенном заботливой ежихой среди травы на земле. Мать отлучилась, а проходящие мимо люди, подумали, что ежата брошены, и их забрали с собой. Ежата ещё питались молоком матери, и их надо было кормить из соски. Суть да дело, и из пяти ежат до Мурашовых доехал только один. Сейчас это уже вполне самостоятельный зверь, лихо расправляющийся с кузнечиками и мышами, но остальные погибли.

А недавно зоологам принесли целый выводок куниц, от роду не больше двух недель. "Дарители" якобы нашли их в лесу на земле. А зверята-то были упитанные и подвижные, а значит, скорее всего, не брошенные матерью. И хотя в литературе указано, что таких маленьких зверят семейства куньих, выкормить невозможно из-за очень специфического и энергоемкого состава молока, зоологи все-таки решили пробовать. Но, увы. Малыши угасали практически на глазах.

- Это самое тяжелое в нашей работе, когда ты понимаешь, что, сколько не бейся, не прикладывай усилий, твои труды будут напрасны. Неумелые действия «спасителя», желание самим выкормить и вырастить дикое животное, чаще приводит к его гибели. Людям надо знать, когда и как творить добро, чтобы оно не обернулось злом. Не трогайте в лесу ничего живого, если только это не раненое животное, нуждающееся в вашей заботе. Просто пройдите мимо – сделайте доброе дело, - просят зоологи.

Что касается зайчонка, то выкармливать и готовить к жизни в лесу, зоологи будут до середины лета, а после отпустят на волю. Ну а мы обязательно об этом расскажем.

В Центре нас ждала плохая весть – умерла 15-летняя любимица Мурашовых волчица Герда. Она становилась мамой дважды, и ее детки, выращенные и подготовленные Владимиром Бологовым по специальной методике, обрели свободу в самых глухих местах Тверской области. Герда умерла очень быстро и во сне – так, как умирают волки в дикой природе.