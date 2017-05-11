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Калининская АЭС приняла участие в праздновании 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Калининская АЭС приняла участие в праздновании 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - ТИА
11 Мая 2017 12:38
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Фоторепортаж

В Удомле состоялись торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы. 9 мая прошло шествие «Бессмертного полка». Порядка 1000 горожан - детей, внуков и правнуков защитников Отечества – вышли на центральную улицу города отдать дань памяти павшим героям и сказать символическое «спасибо» за мир.

В этот же день в парке Победы состоялась лития в память об усопших воинах и возложение венков и цветов к братскому захоронению, а у Мемориала Памяти - торжественный митинг, возложение венков и цветов.

«День Победы - это праздник всех поколений, каждой семьи, каждого человека. Мы преклоняемся перед величием подвига и силой духа наших ветеранов. Мужество и патриотизм, самопожертвование и безграничная любовь к Родине - это те нравственные ориентиры, на которые должны равняться все последующие поколения наших земляков», - говорится в обращении директора Калининской АЭС Виктора Игнатова.

На главной сцене прошел концерт творческих коллективов Удомельского городского округа.

В рамках празднования 72-ой годовщины Победы в Удомле состоялся ряд мероприятий, посвященных этой значимой дате. Накануне 9 мая члены Удомельской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) Войны, Труда, Вооруженных Сил и Правоохранительных Органов, работники Калининской АЭС лично поздравили участников Великой Отечественной войны с Днем Победы. От имени директора атомной станции поздравительные письма были направлены ветеранам войны, труженикам тыла, вдовам погибших, проживающим в Удомле и Удомельском городском округе.

Акцию «Георгиевская ленточка», ставшую уже традиционной, провели активисты Молодежной организации Калининской АЭС. Они раздали работникам предприятий и жителям округа один из главных атрибутов праздника.

Традиционно в преддверии Дня Победы Калининская АЭС приняла участие в благоустройстве братских захоронений и памятных мест на территории Удомельского городского округа, сообщает управление информации и общественных связей Калининской АЭС.

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Метки: каэс калининская атомная станция день победы 2017 день победы в удомле
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