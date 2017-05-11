В сети государственных аптек Тверской области в течение мая действует скидка для ветеранов

В течение мая для всех ветеранов Великой Отечественной войны в сети государственных аптечных пунктов ОГУП «Фармация» действует скидка в 10% на лекарственные препараты. Приобрести медикаменты на льготных условиях можно при предъявлении соответствующего удостоверения.

В настоящее время в Тверской области действуют 32 пункта «Фармации», из них 23 обеспечивают препаратами почти 30 тысяч льготников.

На текущий год запланировано открытие новых государственных аптечных пунктов в поселке Эммаус Калининского района, в поликлинике и стационаре Калязинской районной больницы, в поликлинике детской городской больницы №3 в Твери.

Кроме скидок, предоставляемых в мае, в аптеках государственной сети «Фармация» на постоянной основе действует акция – на отдельной витрине представлены лекарственные препараты российского производства, стоимость которых ниже зарубежных аналогов.