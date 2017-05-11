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В сети государственных аптек Тверской области в течение мая действует скидка для ветеранов

11 Мая 2017 11:37
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В течение мая для всех ветеранов Великой Отечественной войны в сети государственных аптечных пунктов ОГУП «Фармация» действует скидка в 10% на лекарственные препараты. Приобрести медикаменты на льготных условиях можно при предъявлении соответствующего удостоверения.

В настоящее время в Тверской области действуют 32 пункта «Фармации», из них 23 обеспечивают препаратами почти 30 тысяч льготников.

На текущий год запланировано открытие новых государственных аптечных пунктов в поселке Эммаус Калининского района, в поликлинике и стационаре Калязинской районной больницы, в поликлинике детской городской больницы №3 в Твери.

Кроме скидок, предоставляемых в мае, в аптеках государственной сети «Фармация» на постоянной основе действует акция – на отдельной витрине представлены лекарственные препараты российского производства, стоимость которых ниже зарубежных аналогов.

 

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Метки: ОГУП «Фармация» государственные аптеки
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Комментарии (11)

  • Инокентий 
    10%... позор...
    11.05.2017 11:44
    0 | 4

  • bae99 
    Ветеранов осталось меньше чем аптек...
    11.05.2017 11:53
    0 | 6

  • Dobry кrtek 
    ...
    Прикрепленные изображения:
    11.05.2017 11:58
    0 | 5

  • kudimov 
    Да уж... Это надо ветеранам на весь год успеть закупиться в мае??? Хорошо, что бюро обрядовых услуг не придумывает подобные акции, а то цинизм бы зашкалил
    11.05.2017 12:07
    0 | 5

    • Dobry кrtek 
      Вряд ли в этой акции имеется цинизм. Обычный маркетинговый ход. Ветераны не откажутся, напротив, будут довольны. Ничего п/законного и обидного для ветеранов в этой акции не вижу. Что же касается перманентности подобных акций-то это дело руководства аптеки, а не совести. Хватит делать из ветеранов убогих, несчастных и обиженных. Не так уж плохо они живут для среднероссийского пенсионера, в том числе, в сравнении с трудившимися в тылу, но ветеранами не признанными. Я прекрасно помню, как в 70-х-80-х ветераны бились за ковры, пылесосы, стенки и прочий дефицит. И побеждали.) Друг друга...
      11.05.2017 12:49
      0 | 0

      • Инокентий 
        Не все. Не все бились за ковры и пр. радости... Равно как не все ветераны - фронтовики. Показушность этих патриоакций просто напрягает до тошноты.
        11.05.2017 12:55
        0 | 1

        • Dobry кrtek 
          Я намерено написал "ветераны", а не "фронтовики".) Фронтовики за ковры не бились, равно как и за лишнюю пайку масла на обед в отделении для ветеранов войны ОКБ.
          11.05.2017 13:06
          0 | 0

      • kudimov 
        Крот, да я согласен, что все так и есть, как Вы написАли. Просто в предыдущем посте я умышленные рамсы запустил, конечно это рекламная акция, не более.
        11.05.2017 13:12
        0 | 0

    • 100 % 
      Кудимов, любезный! Как это - нет таких акций от похоронных бюро. Очень даже есть. По региональному тв часто крутят , типа,  только сегодня и только для вас могильная плита со скидкой 10-15%, а если возьмете 2  штуки, то портрет на плите сделаем бесплатно! И музыка тиииихая, замогиииильная! 
Креативненько так ребятки работают.. с изюминкой..
      11.05.2017 13:30
      0 | 0

      • kudimov 
        Это для всех усопших, но не адресно "для ветеранов ВОВ с предоставлением удостоверения". Разные вещи, хотя тоже все это звучит чудаковато.
        11.05.2017 13:36
        0 | 0

  • 1% 
    стыд и позор... у меня давно сложилось стойкое убеждение, что россияне, скачущие в победобесном балагане, и непосредственно оставшиеся участники войны живут в разных измерениях.... один раз в году в одно измерение открывается портал, через который старики с ужасом взирают на творящиеся "в их честь" действия, так сказать....
    11.05.2017 14:05
    0 | 0
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