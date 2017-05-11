Житель Петербурга привёз в Тверь 200 граммов наркотиков для "закладок"

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области отрабатывали оперативную информацию и в Твери задержали 22-летнего парня по подозрению в сбыте синтетических и растительных наркотиков в крупном размере.

По данным полицейских, молодой человек – студент одного из вузов Санкт-Петербурга – привез в Тверь наркотические средства, чтобы сделать «закладки». Его задержали на железнодорожном вокзале Твери в день прибытия из Санкт-Петербурга. При личном досмотре в присутствии понятых оперативники обнаружили и изъяли более 100 граммов гашиша и более 100 граммов амфетамина.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 30, ч. 4 статьи 228.1 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает наказание до двадцати лет лишения свободы. Подозреваемый заключен под стражу. Расследование завершено. Уголовное дело передано в суд.