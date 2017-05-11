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«Тверь Водоканал» заменил участок водопроводной сети детской областной больницы

11 Мая 2017 10:49
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Фоторепортаж

Для обеспечения надежного водоснабжения социального объекта – инфекционного отделения Детской областной клинической больницы, расположенной на ул. Б.Полевого, - специалисты ООО «Тверь Водоканал» (входит в ГК «Росводоканал»)заменили водопроводный ввод в здание , а также  смонтировали новый водопроводный колодец.

Предварительно работники водоканала провели обследование стального водопровода, идущего от фундамента медицинского учреждения. По его итогам было решено полностью заменить пятиметровый участок  старой трубы на трубу из современного материала – полиэтилена низкого давления (ПНД). На месте соединения трубы из ПНД со стальной специалисты обустроили новый водопроводный колодец, необходимый для последующего обслуживания сети.

- Это были плановые работы, на их выполнение нам понадобилось два дня. В первый день сделали подготовительную разработку грунта,  продиагностировали состояние трубы и запорную арматуру. Во второй – выполнили все строительно-ремонтные работы, - рассказал начальник ремонтно-строительного цеха  ООО «Тверь Водоканал» Дмитрий Шумский.

Отключение воды на время выполнения работ коснулось только самого здания больницы. Все близлежащие абоненты получали услугу в полном объеме.

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Метки: водоканал тверской водоканал водоканал тверь
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