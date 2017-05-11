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В Твери пройдёт турнир по ножевому бою

11 Мая 2017 10:30
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14 мая в Твери пройдет Открытый кубок по спортивному ножевому бою, посвященный 72-ой годовщине победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками. Среди участников - спортсмены из Твери и Тверской области, Калужской области, Москвы. Мероприятие включено в календарный план Федерации оружейных единоборств России (ФОЕР).

Турнир начнется в 11:00 в ФОК им. С. Ахмерова по адресу: г. Тверь, ул.Левитана, 87. Вход для зрителей свободный.

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Метки: ножевой бой
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Комментарии (4)

  • ilich 
    Судя по новостям, турнир по ножевому бою в Тверской области проходит круглогодично. Или это финал для выживших в отборочных поединках?
    11.05.2017 10:48
    1 | 7

    • BARBAdos 
      в последнее время поножовщина как то не котируется - все больше огнестрел по новостям... Вот видимо этот турнир и ставит своей задачей возвратить былую славу бытовым разборкам с помощью ножей...

Наверное и мастерклассы для зрителей будут...
      11.05.2017 11:25
      1 | 5

  • aleksanrija 
    Может ножи пластмассовые одноразовые?
    11.05.2017 11:51
    0 | 0

  • 1% 
    aleksanrija, естественно что ножи пластмассовые) а точнее резиновые. Поединки с боевым холодным оружием проводят только казаки (не реестровые ряженые алкаши, а Белые Казаки - настоящие потомки настоящих казаков) на Кубани. Еще проводил ныне осужденный по 282 за картинку в контакте Д.Дёмушкин - в Подмосковье и по городам России они ездили) а предстоящий турнир на самом деле просто петушатня)
    11.05.2017 12:04
    0 | 2
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