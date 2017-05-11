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Под Тверью фура протаранила легковушку и столкнула ее с проезжей части в кювет

11 Мая 2017 10:04
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Серьезное ДТП произошло 10 мая около 19.30 в Эммаусе на трассе М-10. 57-летний водитель, управляя грузоперевозчиком «Мерседес Бенц Аксор 1840» с полуприцепом «Kogel - SW24», не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении автомобиля «Lada-X-Ray». В результате фура протаранила легковушку и столкнула ее в кювет с последующим наездом на препятствие. В результате ДТП пострадали два человека: водитель и 21-летний пассажир «Lada».

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Метки: дтп под тверью в аварии пострадали два человека
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Комментарии (2)

  • awk555 
    Как эти ублюдки на фурах бесят,едешь 80 км/что в населением пункте,а они тебе в зад упирается и моргает!
    11.05.2017 11:36
    2 | 5

    • 1% 
      awk555, как ты распетушился) ты не задумывался о том, как овощи на консервах бесят дальнобойщиков? и как вы все вместе раздражаете байкеров? дальнобоям надо всячески помогать в наше время, если они перестанут ездить, то опустеют полки в продмагах и нам нечего будет есть - ты олень, если этого не понимаешь. В процветающей стабильности нет другого грузового транспорта кроме дальнобойщиков: ж/д опатриочены и обменяны на шубохранилища, а остальной транспорт вообще в пределах стат.погрешности. Поэтому в следующий раз, когда чувак на шаланде мигнет тебе дальним - молниеносно сдрисни в сторону, помни, что он везет ништяки в том числе и для тебя.
      11.05.2017 14:22
      1 | 0
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