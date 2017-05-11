Под Тверью фура протаранила легковушку и столкнула ее с проезжей части в кювет

Серьезное ДТП произошло 10 мая около 19.30 в Эммаусе на трассе М-10. 57-летний водитель, управляя грузоперевозчиком «Мерседес Бенц Аксор 1840» с полуприцепом «Kogel - SW24», не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении автомобиля «Lada-X-Ray». В результате фура протаранила легковушку и столкнула ее в кювет с последующим наездом на препятствие. В результате ДТП пострадали два человека: водитель и 21-летний пассажир «Lada».