В Тверской области водитель «семерки» оставил место ДТП, но затем сам обратился за медицинской помощью

10 мая около 12.15 в Зубцовском районе 38-летний водитель управлял автомобилем марки "ВАЗ-2107". В деревне Дорожаево он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и совершил съезд с дороги в левый кювет, где врезался в дерево.

О случившемся в ГИБДД водитель не сообщал, автомобиль самостоятельно эвакуировал с места происшествия. Однако, спустя несколько часов мужчине понадобилась медицинская помощь и врачей вызвали родственники.

Как сообщает Госавтоинспекция Тверской области, мужчина нарушил требования ПДД, которые запрещают водителю употреблять алкогольные напитки после аварии, к которой он причастен. В отношении водителя составлены все необходимые административные материалы.