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МУП "Сахарово" больше не будет поставлять тепло: все потребители переходят в "Тверскую генерацию"

МУП "Сахарово" больше не будет поставлять тепло: все потребители переходят в "Тверскую генерацию" - ТИА
11 Мая 2017 08:51
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 МУМ «Сахарово» прекращает производственную деятельность и эксплуатацию теплогенерирующего и теплосетевого комплекса, включающего в себя котельные: Южная, Сахарово, Сахаровское шоссе, Мамулино, Керамический завод, ХБК, УПК, Школа №2, Школа №3, Школа №24, Поликлиника № 2, ДРСУ-2, ПАТП-1.

Для обеспечения бесперебойного и надежного ресурсоснабжения потребителей, а также подготовки указанных источников и теплосетевого хозяйства к осенне-зимнему периоду 2017-2018гг. МУП «Сахарово» планируется передать имущество ООО «Тверская генерация» - единой теплоснабжающей компании Твери.

В настоящее время специалисты тепловых сетей и производственной службы котельных, лаборатории металлов и сварки, а также службы ремонтов «Тверской генерации» анализируют состояние объектов МУПа. Кроме того, идёт работа по подбору персонала и организации новых рабочих мест.

Таким образом, завершение передачи тепловых источников и теплосетевого хозяйства затронет интересы потребителей:

- в микрорайонах Южный и Мамулино,

- п. Сахарово,

- п. ДРСУ-2 г. Твери,

- в районе домов 3, 5, 35 по Московскому шоссе,

- в районе многоквартирных домов по Сахаровскому шоссе,

- в Пролетарском районе по улицам: Севастьянова, Заслонова, Тракторная, Восстания, б-р Профсоюзов, пер. Коллективный,

- по адресам: ул. Машинистов д.9, ул. Новая Заря д.23, ул Линейная д.81,

- в районе остановки ПАТП-1 по ул. Шишкова.

Смена ресурсоснабжающей организации для таких потребителей в обязательном порядке требует заключения нового договора.

Для корректного начисления за потребляемые тепло и горячую воду пользователям важно предоставить в ООО «Тверская генерация» полную информацию об объектах потребления тепловой энергии. В случае необходимости нужно обращаться за консультацией к сотрудникам договорного отдела по телефонам: 50-64-43, 50-64-44, 50-64-45, 50-64-46.

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Метки: муп сахарово тверская генерация
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Комментарии (1)

  • pridu 
    Везде ипаные монополии. Эхх как-бы было прекрасно, если бы на каждой котельной был свой хозяин. Сразу бы видно стало, кто работает, а кто нифига не делает.
    11.05.2017 09:18
    0 | 0
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