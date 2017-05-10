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Правительство Тверской области: планируется, что заработная плата воспитателей составит 21 187 рублей, а учителей - 24 245 рублей

10 Мая 2017 21:01
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Распределение субвенций между муниципальными образованиями Тверской области на реализацию майских указов Президента РФ Владимира Путина в части достижения показателей по заработным платам педагогов обсудили на заседании Правительства, которое провёл Губернатор Игорь Руденя. В общей сложности на оплату труда педагогических работников школ и детских садов в областном бюджете заложено около 7,5 млрд рублей.

Общий объём субвенций на дошкольное и общее образование Верхневолжья в 2017 году составляет 8 млрд рублей — порядка 70% всего бюджета отрасли. Из них более 2 млрд рублей предназначено для дошкольных учреждений. Основная часть этой суммы пойдёт на оплату труда педагогов. Планируется, что средняя заработная плата воспитателей составит 21 187 рублей.

Около 6 млрд рублей — субвенции для системы общего образования. В частности, 5,5 млрд рублей составит фонд заработной платы преподавателей, что позволит обеспечить реализацию стратегических инициатив Президента. Целевой показатель по средней зарплате учителей — 24 245 рублей, сообщает Правительство Тверской области.

 

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Метки: зарплата воспитателей зарплата учителей зарплата педагогам
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Комментарии (16)

  • jazz-y 
    У сестры (воспитателя) зарплата чуть выше МРОТ. Позвоню, обрадую...
    10.05.2017 21:14
    0 | 6

  • Dobry кrtek 
    Хм...Похоже, что кто-то бессовестно врёт.
    Прикрепленные изображения:
    10.05.2017 21:18
    0 | 4

    • RSERG 
      Так выборы скоро.
      10.05.2017 21:23
      0 | 2

  • 100 % 
    Классное слово - средняя. 
Мильён раз привожу пример - 
на севере едят капусту , на юге -мясо, 
 среднем по стране -едят голубцы
    10.05.2017 21:20
    0 | 1

    • RSERG 
      В больнице в палате которые лежат у тех температура 40, а в морге - остывают. А средняя 36и6.
      10.05.2017 21:26
      0 | 1

  • 100 % 
    Ага. Значит, воспитатель - 21 тыс.руб. 
А помощник воспитателя (на котором полы-туалеты-кровати-тарелки-шкафчики-чистота-постельное белье-питание детей и много доп.услуг... )  так и остаётся - 7500 (ой, простите. чаще -5400-5700, ибо - что-то как-то не дотягивают до  "полного объема занятости")
 А тем временем, он значится - помощником воспитателя!!
    10.05.2017 21:25
    0 | 2

    • Dobry кrtek 
      Успокойтесь. Сытый голодного..., гусь свинье..., кому жемчуг мелок, кому щи жидкие... и пр. и пр. Не меняется ничего.)
      10.05.2017 21:31
      0 | 1

  • tverlaw 
    Вся эта статистика бред. Учителя работают на 1,5-2 ставки. Потому и зарабатывают больше 20 тыс. руб. На одну ставку - это нищета - 12 - 13 тыс. руб. А если их "припахать" на 4 ставки, то они вообще миллионеры около 40 тыс. будут получать. Вот такая вот арифметика от Рудени!!!!!
    10.05.2017 21:30
    0 | 7

  • tverlaw 
    Необходимо таким образом считать средний размер, чтобы расчет был на одну ставку и без прихлебателей управленцев, получающих гораздо больше средне статистического препода.
    10.05.2017 21:32
    0 | 3

  • Vtveri 
    Как сказал один известный человек: "дебилы б..ть"
Если ночью они пойдут ещё товарники разгружать, то совсем не плохо заработают. Чего ссать в уши - то? Нищета и голь перекатная пол страны. В пересчёте на валюту зарплаты похожи на пособия по безработице в какой-нибудь Польше.
    10.05.2017 21:39
    0 | 5

  • Proletary 
    Я бы подождал радовать. По итогам реализации этого проекта как бы вам сестра лицо не набила.
    10.05.2017 21:54
    0 | 3

    • 100 % 
      Тьфу на вас, Пролетарий. Опять отнимаете у людей повод выпить!
      10.05.2017 22:08
      0 | 2

      • Proletary 
        Традиция дзен утверждает, что Истина не­выразима, потому для выпивки не нужен повод, достаточно созерцания. Митрий завершит Дао опохмелки, подробнее расскажет.
        10.05.2017 22:37
        0 | 2

  • Astra 
    Никогда не будет нормальной зп, пока порядок начислений не станет прозрачным. Все эти субвенции делятся заведующими и директорами. Коллектив даже не знает сколько составляет сумма стимулирующих. В итоге друзья в шоколаде, остальные сами знаете где. Эта уродливая система распространена повсеместно, поэтому все потуги сверху наладить жизнь бюджетников сводятся на нет. Но есть способы излечить руководителей  от жадности, например обратиться  в прокуратуру или подобные органы. Проверено.
    10.05.2017 21:54
    1 | 1

    • Proletary 
      Это и есть вертикаль власти. Ты виноват уже тем, что хочется мне кушать.
      10.05.2017 22:39
      0 | 1

      • Mitrij 
        Отличный тост. Стоит обмыть.
        10.05.2017 22:43
        0 | 0
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