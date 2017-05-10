Правительство Тверской области: планируется, что заработная плата воспитателей составит 21 187 рублей, а учителей - 24 245 рублей

Распределение субвенций между муниципальными образованиями Тверской области на реализацию майских указов Президента РФ Владимира Путина в части достижения показателей по заработным платам педагогов обсудили на заседании Правительства, которое провёл Губернатор Игорь Руденя. В общей сложности на оплату труда педагогических работников школ и детских садов в областном бюджете заложено около 7,5 млрд рублей.
Общий объём субвенций на дошкольное и общее образование Верхневолжья в 2017 году составляет 8 млрд рублей — порядка 70% всего бюджета отрасли. Из них более 2 млрд рублей предназначено для дошкольных учреждений. Основная часть этой суммы пойдёт на оплату труда педагогов. Планируется, что средняя заработная плата воспитателей составит 21 187 рублей.
Около 6 млрд рублей — субвенции для системы общего образования. В частности, 5,5 млрд рублей составит фонд заработной платы преподавателей, что позволит обеспечить реализацию стратегических инициатив Президента. Целевой показатель по средней зарплате учителей — 24 245 рублей, сообщает Правительство Тверской области.
Комментарии (16)
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Astra
10.05.2017 21:54
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Proletary
10.05.2017 22:39
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Mitrij
10.05.2017 22:43
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