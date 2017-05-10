Названы самые популярные курорты России 2017 года

Аналитическое агентство ТурСтат определило самые популярные российские курорты лета 2017 года.

Топ-10 составляют Сочи, Анапа, Геленджик, Ялта, Евпатория, Новороссийск, Ейск, Светлогорск, Алушта и Кисловодск.

Как сообщает агентство, рейтинг составлен на основе анализа данных региональных администраций и систем онлайн-бронирования отелей.

По данным ТурСтат, в Сочи, включая Адлер, Эсто-Садок и Лазаревское, на проживание туристы потратят в среднем 3,2 тысяч рублей в сутки. В Анапе — 2,9 тыс. руб., в Геленджике — 2,8 тыс. руб., а в Ялте — 3,1 тыс. руб.

Дешевле всего будет отдыхать в Евпатории, там сутки обойдутся в 2 тыс. руб., в Ейске 2,1 тыс. руб, а в Новороссийске - 2,2 тысячи.

В Кисловодске — 2,8 тыс. руб., а в Светлогорске — 2,9 тыс. руб. в сутки.