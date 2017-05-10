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Названы самые популярные курорты России 2017 года

10 Мая 2017 20:11
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Аналитическое агентство ТурСтат определило самые популярные российские курорты лета 2017 года.
Топ-10 составляют Сочи, Анапа, Геленджик, Ялта, Евпатория, Новороссийск, Ейск, Светлогорск, Алушта и Кисловодск.

Как сообщает агентство, рейтинг составлен на основе анализа данных региональных администраций и систем онлайн-бронирования отелей.

По данным ТурСтат, в Сочи, включая Адлер, Эсто-Садок и Лазаревское, на проживание туристы потратят в среднем 3,2 тысяч рублей в сутки. В Анапе — 2,9 тыс. руб., в Геленджике — 2,8 тыс. руб., а в Ялте — 3,1 тыс. руб. 

Дешевле всего будет отдыхать в Евпатории, там сутки обойдутся в 2 тыс. руб., в Ейске 2,1 тыс. руб, а в Новороссийске - 2,2 тысячи.

В Кисловодске — 2,8 тыс. руб., а в Светлогорске — 2,9 тыс. руб. в сутки.

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Метки: курорты россии сочи крым
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Комментарии (8)

  • Whois 
    Топ... Велика Россия, а отдохнуть у моря негде!
Вернее мало места. Все в топ 10 вошли.
    10.05.2017 20:30
    0 | 2

  • Michman 
    Это ТОП-10 по цене.
А как выглядит ТОП-10 по качеству обслуживания и комфорту по России?
    10.05.2017 20:43
    0 | 5

  • RasPutin 
    Сочи во всех Топах впереди всех!
    10.05.2017 20:47
    2 | 0

  • kozlik047 
    Белек, Сиде, Кемер, а Сочи идёт лесом :)))))
    10.05.2017 21:11
    0 | 1

  • Gostto 
    А мне ейск нравится!)
    10.05.2017 21:41
    0 | 0

  • Green_tea 
    Терпеть не могу жару, солнце, лежать тюленем на пляже,чтобы песок во всех местах хрустел. Кто-куда, а я на север:Карелия-это сказка!
    10.05.2017 22:04
    1 | 0

  • ЧЕПАЕВ 
    Мы с супругой очень скромно, в Зеленоградск, на 18 дней, за целых 7 тыщ включая перелеты, в санаторий, в июле
    10.05.2017 22:16
    0 | 0

  • ДеД 
    А главный курорт? По адресу: Россия, город Москва, улица Охотный Ряд, 1
    10.05.2017 22:47
    0 | 0
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