Пропавший в Тверской области год назад мужчина, найден погибшим

Об этом стало известно из группы ВПСО "Сова" г. Ржев, г.Зубцов. Сообщается, что пропавший в апреле прошлого года мужчина, найден погибшим.
Напомним, на связь с матерью он не выходил с 11 апреля. Все это время его поиски продолжались.
Об этом стало известно из группы ВПСО "Сова" г. Ржев, г.Зубцов. Сообщается, что пропавший в апреле прошлого года мужчина, найден погибшим.
Напомним, на связь с матерью он не выходил с 11 апреля. Все это время его поиски продолжались.
|2017-05-09 19:23
|2017-05-04 21:49
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