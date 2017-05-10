Пропавший в Тверской области год назад мужчина, найден погибшим

Об этом стало известно из группы ВПСО "Сова" г. Ржев, г.Зубцов. Сообщается, что пропавший в апреле прошлого года мужчина, найден погибшим.

Напомним, на связь с матерью он не выходил с 11 апреля. Все это время его поиски продолжались.