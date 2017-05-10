В Твери 22-летний парень сбыл психотропное вещество полицейским

В рамках проверочной покупки полицейские задержали ранее судимого, неработающего 22-летнего жителя Твери. Он подозревается в сбыте наркотических средств.

Сообщается, что в ходе личного досмотра у молодого человека обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом. Как установили эксперты-криминалисты, в свертке находилось наркотическое средство N-метилэфедрон общей массой 0,2 грамма.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, сообщает УМВД России по Тверской области.