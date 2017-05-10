Минфин одобрил продовольственные карточки в России

Об этом пишут федеральные СМИ со ссылкой на Дениса Мантурова, министра промышленности и торговли.

Это программа адресной продовольственной помощи, которая рассчитана исключительно на малоимущие семьи. Теперь они смогут покупать себе «свежее охлажденное мясо, свежую охлажденную рыбу, свежие овощи». У семей будут карты, с помощью которой они смогут приобретать любую продукцию отечественного производителя, кроме алкоголя и табака.

Также сообщается, что каждый месяц на карту будут поступать баллы, на которые и можно будет купить товар. Неистраченные за месяц баллы будут сгорать, а не копиться.