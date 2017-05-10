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Минфин одобрил продовольственные карточки в России

10 Мая 2017 18:31
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Об этом пишут федеральные СМИ со ссылкой на Дениса Мантурова, министра промышленности и торговли.
Это программа адресной продовольственной помощи, которая рассчитана исключительно на малоимущие семьи. Теперь они смогут покупать себе «свежее охлажденное мясо, свежую охлажденную рыбу, свежие овощи». У семей будут карты, с помощью которой они смогут приобретать любую продукцию отечественного производителя, кроме алкоголя и табака.
Также сообщается, что каждый месяц на карту будут поступать баллы, на которые и можно будет купить товар. Неистраченные за месяц баллы будут сгорать, а не копиться.

 

 

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Метки: продовольственные карточки малоимущие семьи минфин
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Комментарии (8)

  • Leo-L 
    Это называется - наверх по лестнице, ведущей вниз. Говорили же, что экономика после стагнации поперла в рост...
Такое впечатление, что в правительстве легкая паника, сами не поймут ничего. Все происходит само. Как то полено папы Карло.
    10.05.2017 18:43
    0 | 9

  • Uylo_Yobannen 
    Самую фишечку и не перепечатали:
"Минпромторг оценил стоимость программы продовольственной помощи в 300 миллиардов рублей. Ее действие будет распространяться только на продукцию отечественных производителей, и программа станет одной из мер по стимулированию спроса".

За любыми телодвижениями с̶о̶б̶с̶т̶в̶е̶н̶н̶и̶к̶о̶в начальников страны в первую очередь следует искать пилораму.
    10.05.2017 18:58
    0 | 10

  • uabumoderoff 
    Давно пора.В америке три поколения живут на талоны.Впеоед к коммунизму!
    10.05.2017 19:08
    2 | 0

  • 100 % 
    Итого:
к реальным бедолагам примыкают все, кто получает "серые" зарплаты.... В том числе - ИП (которые имеют тенденцию - показывать мини-мини-прибыль)... 
И : нахаляву: хлорка -  творог.
Результат:- "Кому помогли?"
Вопрос: -Тем, кто красиво ездит на Крузе и обедает в кафешках? 
Ответ:- В том числе - и им!
Вопрос:- А те, у кого на 100 рублей показатель выше малоимущности - так и остался  ни с чем? и нищ?
Ответ: Безусловно. Закон - он и в Африке закон.\

Верю в минусы. Ибо
Минусовать меня сейчас будут те, кто и так "упакован" в обход государства...
Не понравится им моя правда... Потому как пойдут за той самой краюхой хлеба... 
Либо аппелируйте свой минус... Доказывайте, что ваши серые зарплаты - всё равно меньше официального прожиточного минимума (типа - 9500 на чел).  Будет прецедент!
Пы.Сы. - меньше 7500 - платить не имеют права
    10.05.2017 20:01
    4 | 2

    • Whois 
      Это не правда, это весна прет.
      10.05.2017 20:33
      0 | 0

      • 100 % 
        Войз, Умница! 
Сразу видно - парень прошёл крым-рым и медные трубы..
 уж Вы то - факт, можете судить. о фсех ситуациях  КОМПЕТЕНТНО..
        10.05.2017 21:48
        0 | 0

    • Alx 
      Работодатели тоже в массе своей не дураки и платят официально чуть побольше прожиточного минимума, чтобы не иметь бесед с налоговой инспекцией.
      10.05.2017 21:34
      0 | 1

  • 100 % 
    Подвожу итог. (ибо, утром вновь на работу... не в ИП)
 Вы дали очередное подтверждение - Не верь всяк находящемуся рядом с тобой!
    10.05.2017 21:40
    0 | 0
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