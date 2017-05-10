В Тверской области из-за истекшего срока годности сняли с реализации 122 кг молочной продукции

Как сообщает Роспотребнадзор Тверской области, на территории нашего региона работает 3657 предприятий, занимающихся производством и оборотом молочной продукции.

С начала этого года специалисты Управления провели 62 плановые и внеплановые проверки в отношении данных хозяйствующих субъектов.

Для лабораторных исследований отобрано и исследовано более 300 проб молока и молочной продукции. Из них 9% не соответствуют требованиям нормативной документации по показателям идентификации и микробиологическим показателям. Отбор образцов молока и молочной продукции производился на предприятиях оптовой и розничной торговли, а также в детских садах и лечебных учреждениях.

- Во время проверок были установлены нарушения в части условий реализации продукции (ненадлежащее санитарно-техническое содержание помещений, где хранится молоко и молочная продукция, нарушение температурного режима и сроков хранения и др.), за которые юридические и должностные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на сумму более 200 тыс. руб. Кром того, из-за истекшего срока годности и нарушений требований к маркировке снято с реализации 6 партий молочной продукции в количестве 122 кг, - сообщает ведомство.