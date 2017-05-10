В Тверскую ОКБ на вертолёте доставили мужчину с инсультом

10 мая вертолёт МЧС России транспортировал в Тверь мужчину 1962 года рождения, поступившего в центральную районную больницу Сандовского района с острым нарушением мозгового кровообращения, сообщает пресс-служба ведомства.

В 11:30 экипаж вертолёта КА-32А, базирующегося на площадке Змеёво города Твери, с бригадой врачей Тверской областной клинической больницы вылетел в ЦРБ Сандовского района. В 15:45 мужчина был доставлен в ОКБ.