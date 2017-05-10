В Твери температура в День Победы была вдвое ниже нормы

День Победы в 2017 году в Москве стал самым холодным за всю историю этого праздника за послевоенную историю. Температура воздуха в столице поднялась лишь до 4,6 градуса выше нуля, сообщает Гидрометцентр России. Это самый холодный День Победы с 1945 года.

Как сообщили ТИА в Тверском гидрометцентре, в столице Верхневолжья температура в День Победы тоже была вдвое ниже нормы. Столбик термометра поднялся всего лишь до 5,1°C, тогда так обычно 9 мая среднесуточная температура составляет 10,6°C. Минимальная температура в этот день (-5°C) была зафиксирована почти 100 лет назад, в 1918 году.

К сожалению, до конца этой недели погода не приготовила нам приятных сюрпризов. По ночам на территории всей Тверской области будет держаться минусовая температура: до -5°C со среды по субботу, до -2°C в воскресенье. В четверг и пятницу продолжатся осадки, но к выходным они прекратятся, хоть и сохранится облачность, а в субботу и воскресенье днём заметно потеплеет.