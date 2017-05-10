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В Твери температура в День Победы была вдвое ниже нормы

В Твери температура в День Победы была вдвое ниже нормы - ТИА
10 Мая 2017 16:24
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День Победы в 2017 году в Москве стал самым холодным за всю историю этого праздника за послевоенную историю. Температура воздуха в столице поднялась лишь до 4,6 градуса выше нуля, сообщает Гидрометцентр России. Это самый холодный День Победы с 1945 года.

Как сообщили ТИА в Тверском гидрометцентре, в столице Верхневолжья температура в День Победы тоже была вдвое ниже нормы. Столбик термометра поднялся всего лишь до 5,1°C, тогда так обычно 9 мая среднесуточная температура составляет 10,6°C. Минимальная температура в этот день (-5°C) была зафиксирована почти 100 лет назад, в 1918 году.

К сожалению, до конца этой недели погода не приготовила нам приятных сюрпризов. По ночам на территории всей Тверской области будет держаться минусовая температура: до -5°C со среды по субботу, до -2°C в воскресенье. В четверг и пятницу продолжатся осадки, но к выходным они прекратятся, хоть и сохранится облачность, а в субботу и воскресенье днём заметно потеплеет.

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Метки: погода в тверской области день победы 2017 день победы в твери
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Комментарии (4)

  • Mitrij 
    Поэтому мне пришлось согреваться подручными средствами. Полтора литра шотландского виски вполне спасли мой хрупкий организм от переохлаждения.
    10.05.2017 17:49
    0 | 0

    • bae99 
      Конечно в качестве растирания. :-)
      10.05.2017 17:57
      0 | 0

      • Mitrij 
        Тонкослойным методом.
        10.05.2017 17:59
        0 | 0

  • mlurdova 
    Недавно обнаружили что причиной раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты живущие внутри людей!я вот почистила организм от всяких токсинов и паразитов.После первой недели очистки у меня исчезли папилломы и круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать а так же пропали аллергии и боли в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее.Вот почитайте  ---  http://eta.pe/medinfo
    10.05.2017 18:04
    0 | 0
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