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16-17 мая на станции Чуприяновка начнут установку страховочных пакетов для строительства тоннеля

10 Мая 2017 16:25
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Строительство современной транспортной развязки на станции Чуприяновка должно вестись с чётким соблюдением графика. Такую задачу поставил губернатор Игорь Руденя 10 мая на оперативном совещании с членами регионального правительства, где обсуждался ход создания автомобильного тоннеля.

- Мы должны по каждому объекту иметь график работ с началом и финальной датой введения в эксплуатацию. Мы должны видеть зоны риска. Особенно это касается дорожных работ, где важна сезонность, - сказал Игорь Руденя.

Как доложил Министр транспорта региона Игорь Павлов, 16-17 мая Октябрьская железная дорога предоставит технологические окна для установки страховочных пакетов, после чего начнется первый этап строительства тоннеля — формирование котлована. Завершить основные работы по созданию транспортной инфраструктуры в районе железнодорожного переезда в Чуприяновке планируется в течение 2017 года.

На эти цели из федерального бюджета в текущем году будет направлено более 596 млн рублей. Общий объём финансирования — около 890 млн рублей. Средства на проведение подготовительных работ, были выделены в прошлом году.

На встрече с губернатором Игорем Руденей в апреле вице-президент компании «РЖД», глава генподрядчика «РЖДстрой» Олег Тони подтвердил намерение ОАО «РЖД» возвести на станции надземный пешеходный переход за счёт собственных средств. Сооружение планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2018 года.

Также после окончания строительства тоннеля будет приведена в порядок автомобильная дорога, соединяющая посёлок Чуприяновка с трассой М-10, сообщает правительство Тверской области

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Метки: чуприяновка тверская область строительство тоннеля
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Комментарии (1)

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    10.05.2017 18:04
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