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Тверьэнерго призывает жителей области сообщать о воровстве электроэнергии

10 Мая 2017 16:07
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Тверьэнерго обращает внимание, что факты безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии стали достаточно распространенным явлением области.

Одним из основных способов безучетного потребления -  подключение нагрузки до прибора учета, что выявляется в процессе проверки измерительного комплекса. Также встречаются случаи вмешательства в работу приборов учета с целью искажения результатов производимых ими измерений. Несанкционированное вмешательство в работу электрической сети увеличивает вероятность выхода из строя бытовых приборов, снижает качество электроснабжения потребителей. Более того, попытка самовольного подключения к сетям, вмешательство в работу электроустановок может стать причиной аварии в энергосистеме и привести гибели правонарушителя.

Безучетное и бездоговорное потребление электрической энергии -  серьезный финансовый убыток электросетевых предприятий, в том числе филиала ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго", отвлекает денежные средства от решения насущных задач в области электроснабжения. Неоплаченная электроэнергия – это недофинансирование ремонтных программ энергетиков, а, значит, угроза стабильному и эффективному функционированию энергосистемы региона.

Тверьэнерго призывает жителей области обращать внимание на имеющиеся факты безучетного и бездоговорного потребления электрической энергии и своевременно сообщать о них в электросетевую компанию. В официальном релизе ведомства говорится, что в результате сторонних манипуляций вы будете переплачивать или вас можете ударить током. О любых, известных вам случаях хищения электроэнергии, вы можете сообщить по телефону горячей линии МРСК Центра: 8-800-50-50-115 или на отдельный почтовый ящик vorunet@mrsk-1.ru. В кратчайшие сроки все обращения будут проверены специалистами компании.

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Метки: тверьэнерго воровстве электроэнергии мрск
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Комментарии (3)

  • Uylo_Yobannen 
    Хрен ли вы ноете, охламоны? Какие, в задницу, почтовые ящики "вору нет"? Признайтесь уже честно: грамотно организовать коммерческий учёт мы не можем, поскольку для этого нужны деньги и специалисты. С телеметрией в низковольтных сетях у нас не задалось. В "илитные" загородные посёлки наших контролёров не пускают и обещают поотстреливать им головы.
Поможите, кто сколько может.
    10.05.2017 16:31
    0 | 6

    • Tamplier 
      Зачетно!
      10.05.2017 17:11
      0 | 2

  • mlurdova 
    Недавно обнаружили что причиной раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты живущие внутри людей!я вот почистила организм от всяких токсинов и паразитов.После первой недели очистки у меня исчезли папилломы и круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать а так же пропали аллергии и боли в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее.Вот почитайте  ---  http://eta.pe/medinfo
    10.05.2017 18:04
    0 | 0
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