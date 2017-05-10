Тверьэнерго призывает жителей области сообщать о воровстве электроэнергии

Тверьэнерго обращает внимание, что факты безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии стали достаточно распространенным явлением области.

Одним из основных способов безучетного потребления - подключение нагрузки до прибора учета, что выявляется в процессе проверки измерительного комплекса. Также встречаются случаи вмешательства в работу приборов учета с целью искажения результатов производимых ими измерений. Несанкционированное вмешательство в работу электрической сети увеличивает вероятность выхода из строя бытовых приборов, снижает качество электроснабжения потребителей. Более того, попытка самовольного подключения к сетям, вмешательство в работу электроустановок может стать причиной аварии в энергосистеме и привести гибели правонарушителя.

Безучетное и бездоговорное потребление электрической энергии - серьезный финансовый убыток электросетевых предприятий, в том числе филиала ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго", отвлекает денежные средства от решения насущных задач в области электроснабжения. Неоплаченная электроэнергия – это недофинансирование ремонтных программ энергетиков, а, значит, угроза стабильному и эффективному функционированию энергосистемы региона.

Тверьэнерго призывает жителей области обращать внимание на имеющиеся факты безучетного и бездоговорного потребления электрической энергии и своевременно сообщать о них в электросетевую компанию. В официальном релизе ведомства говорится, что в результате сторонних манипуляций вы будете переплачивать или вас можете ударить током. О любых, известных вам случаях хищения электроэнергии, вы можете сообщить по телефону горячей линии МРСК Центра: 8-800-50-50-115 или на отдельный почтовый ящик vorunet@mrsk-1.ru. В кратчайшие сроки все обращения будут проверены специалистами компании.