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На Калининской АЭС прошёл семинар МАГАТЭ в рамках подготовки к миссии ОСАРТ

На Калининской АЭС прошёл семинар МАГАТЭ в рамках подготовки к миссии ОСАРТ - ТИА
10 Мая 2017 15:25
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Фоторепортаж

Со 2 по 5 мая на Калининской АЭС проходил семинар Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по теме «Техническое обслуживание и ремонт». Семинар проводил ведущий консультант ЭНКОНЕТ-ЭНКО (Австрия) Повилас Вайшнис.

Цели семинара – ознакомление со стандартами МАГАТЭ в области технического обслуживания и ремонта (ТОиР), организационной структурой службы ремонта Калининской АЭС, реализацией программ ТОиР на АЭС, выявление и прояснение вопросов по тематике семинара.

- Вопросы технического обслуживания и ремонта - ключевые в обеспечении безопасности станции, - отметил директор Калининской АЭС Виктор Игнатов, выступая перед участниками. - Скоро у нас начинается ремонтная кампания, и мы должны выполнить все мероприятия качественно и в срок. Для нас есть шаги только вперед - к улучшению эксплуатации станции, нашей работы. Хотелось бы услышать ваши рекомендации по поводу того, как это сделать с максимальной эффективностью.

Техническое обслуживание и ремонт на АЭС проводится с целью поддержания технического состояния и надёжности оборудования на заданном уровне, тем самым обеспечивая соответствие атомной станции требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации.

- Там, где вопросы безопасности атомной станции подняты на верхние управленческие уровни, она обеспечивается должным образом. У вас это есть, - сказал Повилас Вайшнис.

Семинар проходил в рамках подготовки Калининской АЭС к миссии ОСАРТ (группы анализа эксплуатационной безопасности) МАГАТЭ, которая запланирована на 2019 год. Миссия ОСАРТ - программа по рассмотрению вопросов эксплуатационной безопасности - является уникальной возможностью объективно взглянуть на эксплуатацию АЭС с позиции международного опыта.

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Метки: каэс калининская атомная станция МАГАТЭ
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