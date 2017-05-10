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Илья Ковальчук собирается вернуться в НХЛ

Илья Ковальчук собирается вернуться в НХЛ - ТИА
10 Мая 2017 14:43
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Самый знаменитый тверской хоккеист Илья Ковальчук хочет вернуться в НХЛ в следующем сезоне. NHL.com сообщает со ссылкой на генерального менеджера "Нью-Джерси Девилз" Рэя Шеро, что об этом команду уведомил агент хоккеиста. 

Напомним, 11 июля 2013 года Ковальчук самовольно завершил карьеру в НХЛ, хотя у него оставалось еще 12 лет контракта с "Девилз", и через четыре дня подписал четырехлетний договор с питерским СКА. 

Так как после разрыва контракта спортсмен был помещен в список игроков, добровольно завершивших карьеру, "Девилз" сохраняют на него права до того момента, как ему исполнится 35 лет (15 апреля 2018 года). С 1 июля и до тех пор Ковальчук может подписать договор с другой командой, но для этого нужно согласие всех команд лиги, и этот сценарий маловероятен. "Девилз" же могут подписать с ним контракт и оставить у себя, либо обменять в другую команду. Если бы Ковальчук вернулся в НХЛ после 35-го дня рождения, то был бы неограниченно свободным агентом.

Последние четыре сезона 34-летний форвард провел в КХЛ в составе питерского СКА. В 60 матчах этого сезона он забил 32 гола и сделал 46 передач. В НХЛ он провёл 816 матчей, в которых забил 417 голов и сделал 399 передач.

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Метки: илья ковальчук нхл хоккей в твери
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Комментарии (8)

  • kudimov 
    Чет не вижу тверскую суперзвезду на ЧМ, который сейчас проходит в Германии.
    10.05.2017 15:24
    1 | 5

    • MashaKarp 
      У него травма.
      10.05.2017 15:43
      2 | 2

      • mlurdova 
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        10.05.2017 18:04
        0 | 0

    • hockey 
      После финала КХЛ он поехал на обследование в Германию по поводу травмы колена. Будут оперировать, поэтому участие в ЧМ сами понимаете не обсуждается.
      10.05.2017 15:51
      3 | 0

      • kudimov 
        Ясно, я не знал
        10.05.2017 16:16
        0 | 1

        • hockey 
          если память не подводит, не первый раз, застарелая травма
          10.05.2017 17:47
          0 | 0

  • 1% 
    какая-то путана, то тут то там... короче говоря, очередной коллаборационист от спорта.
    10.05.2017 16:15
    1 | 3

    • hockey 
      Зря ты так. Илюха всегда приезжал в сборную по первому вызову. Именно он забил 2 решающих гола в финале ЧМ 2008 года и подарил нам радость победы спустя долгие годы без золота. Профессиональные хоккеисты (те кто получает зарплату) - просто наемные работники, причем на пенсию выходят очень рано (мало кто до 40 играет), как и мы они ищут где лучше условия и больше ЗП.
Настоящие коллаборационисты в спорте - это спортсмены согласившиеся сейчас из-за давления на спорт предать страну и выступить под "нейтральным" флагом или за другие сборные. Ведь любые международные соревнования созданы только для того чтобы поднять флаг победителя и проиграть его гимн.
      10.05.2017 17:45
      0 | 0
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