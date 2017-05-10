Илья Ковальчук собирается вернуться в НХЛ

Самый знаменитый тверской хоккеист Илья Ковальчук хочет вернуться в НХЛ в следующем сезоне. NHL.com сообщает со ссылкой на генерального менеджера "Нью-Джерси Девилз" Рэя Шеро, что об этом команду уведомил агент хоккеиста.

Напомним, 11 июля 2013 года Ковальчук самовольно завершил карьеру в НХЛ, хотя у него оставалось еще 12 лет контракта с "Девилз", и через четыре дня подписал четырехлетний договор с питерским СКА.

Так как после разрыва контракта спортсмен был помещен в список игроков, добровольно завершивших карьеру, "Девилз" сохраняют на него права до того момента, как ему исполнится 35 лет (15 апреля 2018 года). С 1 июля и до тех пор Ковальчук может подписать договор с другой командой, но для этого нужно согласие всех команд лиги, и этот сценарий маловероятен. "Девилз" же могут подписать с ним контракт и оставить у себя, либо обменять в другую команду. Если бы Ковальчук вернулся в НХЛ после 35-го дня рождения, то был бы неограниченно свободным агентом.

Последние четыре сезона 34-летний форвард провел в КХЛ в составе питерского СКА. В 60 матчах этого сезона он забил 32 гола и сделал 46 передач. В НХЛ он провёл 816 матчей, в которых забил 417 голов и сделал 399 передач.