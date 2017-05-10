В Удомле муж поссорился с женой и застрелил её

В Удомле мужчина застрелил жену из ружья. Труп женщины обнаружила соседка, она же и вызвала полицию, сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области.

Мужчину задержали по горячим следам. Как выяснилось, 6 мая около 22:00 в квартире между супругами произошел конфликт. В ходе ссоры 52-летний мужчина выстрелил из ружья в ногу и голову 49-летней жены, которая от полученных ранений скончалась на месте происшествия.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Ему грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет. Расследование уголовного дела продолжается.