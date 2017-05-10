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В Удомле муж поссорился с женой и застрелил её

10 Мая 2017 14:00
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В Удомле мужчина застрелил жену из ружья. Труп женщины обнаружила соседка, она же и вызвала полицию, сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области.

Мужчину задержали по горячим следам. Как выяснилось, 6 мая около 22:00 в квартире между супругами произошел конфликт. В ходе ссоры 52-летний мужчина выстрелил из ружья в ногу и голову 49-летней жены, которая от полученных ранений скончалась на месте происшествия.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Ему грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет. Расследование уголовного дела продолжается.

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Метки: убийство жены умвд по тверской области
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Комментарии (4)

  • horton 
    Сначала подумала, что ТИА повторяется... 
https://tvernews.ru/news/221190/
    10.05.2017 15:14
    0 | 1

    • Uylo_Yobannen 
      Просто огнестрел - весьма распространённый аргумент в семейных дебатах.
      10.05.2017 15:50
      0 | 4

      • mlurdova 
        Недавно обнаружили что причиной раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты живущие внутри людей!я вот почистила организм от всяких токсинов и паразитов.После первой недели очистки у меня исчезли папилломы и круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать а так же пропали аллергии и боли в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее.Вот почитайте  ---  http://eta.pe/medinfo
        10.05.2017 18:04
        0 | 0

  • 1% 
    сначала в ногу, а потом законтрил... интересно, о чем был диспут?
    10.05.2017 16:16
    0 | 1
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