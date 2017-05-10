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В Твери проходит ежемесячная благотворительная акция "Десятка десятого"

В Твери проходит ежемесячная благотворительная акция "Десятка десятого" - ТИА
10 Мая 2017 13:23
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Сегодня каждый может помочь бездомным животным, остро нуждающимся в нашем участии. Сейчас как никогда жизненно важна любая помощь: очень много тяжёло больных животных и платных передержек. Поэтому каждое ваше пожертвование сегодня - это ваше личное участие в спасении жизней.

Реквизиты для оказания помощи:

Карта СБ 4276 8630 1363 8143 (Фролова Юлия)

Яндекс-кошелек 410012349533266 (Смирнова Арина)

Тел.: 8 (906) 653-44-44

Просьба писать: кто, когда, сколько положил и КУДА (на карту, на счёт или лично в руки (и кому) - так проще отслеживать поступления). Отписываемся либо под постом, либо в теме "Финансовая помощь"
Вы так же можете опустить пожертвования в урны с логотипом группы, расположенные по адресам:

1) Зоомагазины "4 лапки", б-р Ногина, д. 7, ул. Советская, д.13, ул. Кольцевая, д. 66
2) Магазин спортивного питания "Flex Gym" Тверской пр-т, д. 8
3) Магазин "Головные уборы" ул. Радищева, д. 19
4) Магазин "Веста" ул. Пушкинская, д. 1
5) Магазин "Лаборатория Х" ул. Желябова д3
6) Интернет-магазин Юлмарт, пр-т Победы, д. 14
7) Супермаркет "АТАК", ул. М. Конева, д. 12, к. 1
8) Супермаркет "АТАК", ул. Хромова, д. 17, к. 1

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Метки: инициативная группа защиты животных твери помощь бездомным животным зоозащита в твери десятка десятого
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Комментарии (3)

  • Bonch 
      Cтоит поддержать!
    10.05.2017 13:33
    2 | 4

  • Net. 
    Жадные и бедные минусуют!
    10.05.2017 17:15
    0 | 0

  • mlurdova 
    Недавно обнаружили что причиной раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты живущие внутри людей!я вот почистила организм от всяких токсинов и паразитов.После первой недели очистки у меня исчезли папилломы и круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать а так же пропали аллергии и боли в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее.Вот почитайте  ---  http://eta.pe/medinfo
    10.05.2017 18:04
    0 | 0
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