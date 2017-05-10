Пьяный 16-летний подросток на Nissan Almera столкнулся с Mercedes-Benz

10 мая около 01.10 на Смоленском переулке в районе д. 10 в Твери пьяный 16-летний водитель на автомобиле Nissan Almera проехал перекресток на запрещающий красный сигнал светофора, после чего столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz, под управлением трезвого 24-летнего водителя. В отношении подростка составлены административные материалы по ст. 12.8 ч.3 КоАП РФ, транспортное средство поставлено на штрафную стоянку.

Пострадал виновник аварии, с травмами подростка госпитализировали в Детскую областную клиническую больницу. Водитель автомобиля Мерседес осмотрен медиками на месте ДТП, после оказания помощи отпущен, сообщает УГИБДД России по Тверской области