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Пьяный 16-летний подросток на Nissan Almera столкнулся с Mercedes-Benz

Пьяный 16-летний подросток на Nissan Almera столкнулся с Mercedes-Benz - ТИА
10 Мая 2017 13:07
Автор:

Фоторепортаж

10 мая около 01.10 на Смоленском переулке в районе д. 10 в Твери пьяный 16-летний водитель на автомобиле Nissan Almera проехал перекресток на запрещающий красный сигнал светофора, после чего столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz, под управлением трезвого 24-летнего водителя. В отношении подростка составлены административные материалы по ст. 12.8 ч.3 КоАП РФ, транспортное средство поставлено на штрафную стоянку.

Пострадал виновник аварии, с травмами подростка госпитализировали в Детскую областную клиническую больницу. Водитель автомобиля Мерседес осмотрен медиками на месте ДТП, после оказания помощи отпущен, сообщает УГИБДД России по Тверской области

 

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Метки: дтп.дтп с пострадавшим пьяный за рулём авария с пьсным водителем пьяный подрсток попал в аварию
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Комментарии (17)

  • romich 
    Ха
    10.05.2017 13:18
    0 | 0

    • mlurdova 
      Недавно обнаружили что причиной раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты живущие внутри людей!я вот почистила организм от всяких токсинов и паразитов.После первой недели очистки у меня исчезли папилломы и круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать а так же пропали аллергии и боли в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее.Вот почитайте  ---  http://eta.pe/medinfo
      10.05.2017 18:04
      0 | 0

  • Leo-L 
    "пьяный 16-летний водитель"...................... 
Родакам не позавидуешь, то ли еще будет.
    10.05.2017 13:18
    0 | 12

    • Naum 
      Родители начинают пожинать плоды великолепного воспитания своего сынулика.
      10.05.2017 16:16
      0 | 2

  • Бертран 
    Ветеран бы написал, что Гайдар в 16, командовал боевым подразделением.
    10.05.2017 13:24
    1 | 7

    • kudimov 
      А Бертран бы написал, что парень - будущий активист МГЕР.
      10.05.2017 13:25
      0 | 15

  • Mitrij 
    Достойная смена растет. Есть на кого город, да, что там город. Страну есть на кого оставить.
    10.05.2017 13:36
    0 | 7

    • Whois 
      Хм, а вы собрались куда-то свалить и оставить нас и страну пьяному подростку?
      10.05.2017 13:40
      0 | 4

      • Mitrij 
        Да куда уж вам без меня. Вот только опохмелиться надоть после вчерашних празднований....
        10.05.2017 14:44
        0 | 2

        • Uylo_Yobannen 
          Воистину.
          Прикрепленные изображения:
          10.05.2017 15:16
          0 | 2

          • Mitrij 
            По вашему совету употребил немного пива. Полегчало.
            10.05.2017 17:25
            0 | 2

        • Whois 
          Хм, меня терзают смутные сомнения насчет компании в которой надрался подросток...
          10.05.2017 15:31
          0 | 0

  • arcadi007 
    Поколение Пепси рулит.
    10.05.2017 14:17
    1 | 2

  • Alx 
    На антенне Георгиевская лента?
    10.05.2017 14:28
    0 | 4

    • Uylo_Yobannen 
      На фашистскую технику же охотился.
      10.05.2017 15:18
      0 | 4

    • Proletary 
      Хоккей вас покарает.
      10.05.2017 17:39
      0 | 1

  • SeregaTver 
    Прав у него нет значит и лишить не могут. В 18 спокойно сядет за руль как ни в чем не бывало. А родителям и пострадавшему.....
    10.05.2017 15:26
    0 | 0
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