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В Тверской области пьяный мужчина разбил стёкла припаркованных иномарок

В Тверской области пьяный мужчина разбил стёкла припаркованных иномарок - ТИА
10 Мая 2017 12:20
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Фоторепортаж

В Торжке пьяный мужчина разбил две иномарки, сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области. Двое жителей города заявили в полицию, что обнаружили свои автомобили «Тойота» и «Киа», припаркованные в переулке Свердлова города Торжка, с разбитыми лобовыми стёклами. Общая сумма ущерба составила более 50 000 рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий под подозрение попал неработающий 45-летний житель Вышневолоцкого района. Его задержали и доставили в отдел полиции, где он рассказал, что в момент происшествия был пьян.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Повреждение чужого имущества». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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Метки: пьяный дебошир разбил стекло автомобиля происшествие в торжке умвд по тверской области
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Комментарии (6)

  • Koppel 
    50 штук за 2 лобовых, одно из которых - с машины, которой на свалке прогулы ставят?
    10.05.2017 13:00
    0 | 8

    • F 
      Так на нее небось китайских стекол нету, а оригинал как раз с нынешним курсом тыщ 35 стоить будет.
      10.05.2017 14:13
      0 | 0

    • id1Ray 
      на тойоте уже китайское стояло а не оригинал, ему цена около 3к руб
сколько стоит стекло на киа?
      10.05.2017 14:18
      0 | 0

      • Koppel 
        На ЕМЕХ от 12 до 25 оригинал, 1500-4000 аналог...
        10.05.2017 15:01
        0 | 0

  • 1% 
    ничего не пишут о мотивах содеянного... зачем он разбил стекла? это был бой с либерашками или урок для автобыдла, которое паркуется где хочет?
    10.05.2017 16:19
    0 | 0

    • zxcvbnm 
      А есть разница? Заплатит 50 тыс. руб. + статья за хулиганку. После этого венок борьбы с автобыдлом сразу начнет жать. На второй раз будет срок.
      10.05.2017 16:26
      0 | 0
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