В Тверской области пьяный мужчина разбил стёкла припаркованных иномарок

В Торжке пьяный мужчина разбил две иномарки, сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области. Двое жителей города заявили в полицию, что обнаружили свои автомобили «Тойота» и «Киа», припаркованные в переулке Свердлова города Торжка, с разбитыми лобовыми стёклами. Общая сумма ущерба составила более 50 000 рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий под подозрение попал неработающий 45-летний житель Вышневолоцкого района. Его задержали и доставили в отдел полиции, где он рассказал, что в момент происшествия был пьян.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Повреждение чужого имущества». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.