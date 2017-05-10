В Тверской области пьяный мужчина разбил стёкла припаркованных иномарок

В Торжке пьяный мужчина разбил две иномарки, сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области. Двое жителей города заявили в полицию, что обнаружили свои автомобили «Тойота» и «Киа», припаркованные в переулке Свердлова города Торжка, с разбитыми лобовыми стёклами. Общая сумма ущерба составила более 50 000 рублей.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий под подозрение попал неработающий 45-летний житель Вышневолоцкого района. Его задержали и доставили в отдел полиции, где он рассказал, что в момент происшествия был пьян.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Повреждение чужого имущества». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Комментарии (6)
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10.05.2017 16:19
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zxcvbnm
10.05.2017 16:26
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