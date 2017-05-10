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Тверская Детская больница №1, которая в освобожденном от фашистов Калинине первой стала принимать пострадавших детей, отметила 75-летие

Тверская Детская больница №1, которая в освобожденном от фашистов Калинине первой стала принимать пострадавших детей, отметила 75-летие - ТИА
10 Мая 2017 13:35
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Фоторепортаж

В марте тверская Детская городская клиническая больница №1 отметила свой 75-летний юбилей. Сегодня эту современную многопрофильную клинику знают не только в Твери и области. Но мало кому известно, что именно она в 1942 году первой стала принимать больных детей в освобожденном от фашистов Калинине.

С 2004 года больницу возглавляет врач высшей категории, кандидат медицинских наук Ольга Устинова. Ольга Константиновна рассказала ТИА о том, чем жила больница эти 75 лет.

В 1941 году из осажденного Калинина были эвакуированы все детские лечебные учреждения, областной отдел здравоохранения также был переведен в Кашин. 16 декабря 1941 года Калинин освободили, в разрушенном городе одна за другой вспыхивали эпидемии дифтерии, скарлатины, кори, коклюша, брюшного и сыпного тифа. Кроме того, дети болели туберкулезом, рахитом, были крайне ослаблены, а лечить было негде и некому.

В феврале 1942 года одной из первых из эвакуации вернулась педиатр Елизавета Васильевна Фадеева. Она возглавила открывшуюся в марте 1942 года Детскую больницу №1 со стационаром на 40 коек.

- Слово «возглавила» не очень подходит, когда речь идёт о 1942 годе: скорее - взвалила на себя огромную ответственность. Ведь тогда весь персонал больницы был главврач и два фельдшера. Это было очень голодное время, и чтобы было чем накормить больных ребятишек, Елизавета Васильевна на территории больницы держала свиней. Врач делала все возможное и невозможное, чтобы спасти детям жизнь. А военные машины подбирали и круглосуточно везли сюда измученных, отощавших, с тяжелыми болезнями, малышей.

В 1949 году в стационаре больницы было уже 100 коек. Елизавета Васильевна Фадеева работала в Детской больнице №1 до 1954 года, потом ее назначили главврачом ревматологического санатория. Клинику передали в руки Веры Семеновны Морозовой. К этому времени в больнице был уже сплоченный, преданный своему делу, профессиональный коллектив.

- Вера Морозова большое внимание уделяла не только лечебной и диагностической работе, но и научной, расширяла базу для занятий студентов и клинических ординаторов. Первая кафедра детских болезней Калининского медицинского института была открыта в 1957 году на базе нашей больницы. В 1962 году была проведена первая аттестация врачей по специальности «педиатрия». В 1964 году на улице Володарского была открыта детская поликлиника, которая существует и сегодня. До 1966 года в больнице функционировало единственное в городе и области туберкулезное отделение на 40 коек, позже оно переехало в туберкулезный диспансер. В 1966 году в стационаре было уже 150 коек. Коллектив больницы был награжден Красным трудовым знаменем. 

С 1973 года по 1984 год больницу возглавляла Владлена Георгиевна Терина, а Вера Морозова продолжила работу в горздравотделе. В 1984 году главврачом стал молодой и энергичный Александр Злобин, он организовал капитальный ремонт стационара. С 1990 по 2004 год больницу возглавлял Андрей Ильченко. С 2004 года, уже 13 лет, главврач Детской городской больницы №1 – Ольга Устинова.

- Сегодня стационар больницы – многопрофильное учреждение на 232 койки. По объему специализированной помощи и оснащению диагностическим и лечебным оборудованием это - самое мощное в городе детское лечебное учреждение. Отделения (реанимации, патологии новорожденных, оториноларингологическое, нефрологическое, гастроэнтерологическое, пульмонологическое) принимают  не только детей Твери, но и районов Тверской области. В поликлинике наблюдаются 15 000 детей, которых обслуживают 15 бригад (участковый врач и медсестра), ведут приемы узкие специалисты. Кроме того, в поликлинике работает единственный в городе кабинет охраны зрения детей, оснащенный приборами импульсной терапии и лазеростимуляции, автоматическим рефрактометром и другим оборудованием для лечения и реабилитации детей с патологиями зрения. 

Несомненно, успех больницы – это, в первую очередь, заслуга коллектива. Девиз больницы «Мы существуем для того, чтобы дети были здоровыми» - не просто слова. Наши врачи и медицинские сестры – профессионалы своего дела, они любят свою работу и делают ее с удовольствием.

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Метки: Детская городская клиническая больница №1 врач ольга устинова история здравоохранения в твери великая отечественная война
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Комментарии (1)

  • oxion 
    Поздравляю персонал больницы, и саму больницу.
Всем сил, терпения, здоровья, и личного и наличного счастья!
    10.05.2017 17:44
    0 | 1
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